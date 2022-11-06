游錫堃籲保住陳怡珍這一席 台南市長與議長同台喊凍蒜
台南市北區、中西區市議員陳怡珍今天成立競選總部， 由立法院長游錫堃陪同子弟兵陳怡珍大進場，並為她披上彩帶，象徵任重道遠的責任與使命。市長黃偉哲、議長郭信良都到場力挺，兩人也合體，舉手高喊「黃偉哲當選」，府會團結再創未來。
陳怡珍競選總部成立大會今除立法院長游錫堃、立委陳亭妃參加，市長黃偉哲、議長郭信良、市議員陳秋萍、林阳乙、趙昆原、周奕齊、吳禹寰、李偉智、曾信凱、李啟維、林志聰，以及市議員候選人林冠維、林緯等人都到場力挺，還有饒舌歌手大支、名主持人許志豪、台語歌后張秀卿帶來精彩的演出。
游錫堃陪同子弟兵陳怡珍大進場，並為她披上彩帶，拜託託大家ㄧ定要保住堅持國家理念的陳怡珍這一席，他也稱許專業法學碩士陳怡珍，連續4度議會評鑑優質議員。現場郭信良也和黃偉哲合體，舉手高喊「黃偉哲當選」，府會團結再創未來。
陳亭妃指出，選戰開始以來，一直擔心陳怡珍呼聲高，可能會過度分票，成為哭泣的那一個遺憾，這樣對認真用心努力的年輕人來說非常不公平。她高喊，年底選票票票入匭，陳怡珍1票、黃偉哲1票、18歲公民權同意1票，捍衛守護台灣的關鍵力量。
陳怡珍常感謝鄉親12年來的支持與陪伴，她說，擔任市議員以來，持續認真監督市政，並且積極服務基層，努力爭取地方建設，絲毫沒有懈怠。今天競選總部成立大會前來相挺的前輩與嘉賓，都是在政治路上一路看著自己成長、同時鞭策自己的重要人士，感謝大家推薦與見證， 未來仍舊會發揮一步一腳印、苦幹實幹的精神，秉持不忘初衷、始終如一的初心，帶給民眾最優質的服務與問政品質。
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