游錫堃籲保住陳怡珍這一席 台南市長與議長同台喊凍蒜

台南市北區、中西區市議員陳怡珍今天成立競選總部， 由立法院長游錫堃陪同子弟兵陳怡珍大進場，並為她披上彩帶，象徵任重道遠的責任與使命。市長黃偉哲、議長郭信良都到場力挺，兩人也合體，舉手高喊「黃偉哲當選」，府會團結再創未來。

陳怡珍競選總部成立大會今除立法院長游錫堃、立委陳亭妃參加，市長黃偉哲、議長郭信良、市議員陳秋萍、林阳乙、趙昆原、周奕齊、吳禹寰、李偉智、曾信凱、李啟維、林志聰，以及市議員候選人林冠維、林緯等人都到場力挺，還有饒舌歌手大支、名主持人許志豪、台語歌后張秀卿帶來精彩的演出。

游錫堃陪同子弟兵陳怡珍大進場，並為她披上彩帶，拜託託大家ㄧ定要保住堅持國家理念的陳怡珍這一席，他也稱許專業法學碩士陳怡珍，連續4度議會評鑑優質議員。現場郭信良也和黃偉哲合體，舉手高喊「黃偉哲當選」，府會團結再創未來。

陳亭妃指出，選戰開始以來，一直擔心陳怡珍呼聲高，可能會過度分票，成為哭泣的那一個遺憾，這樣對認真用心努力的年輕人來說非常不公平。她高喊，年底選票票票入匭，陳怡珍1票、黃偉哲1票、18歲公民權同意1票，捍衛守護台灣的關鍵力量。