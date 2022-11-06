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張麗善20鄉鎮願景巡迴到土庫 承諾打造落花生產業重鎮

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善拚連任，今提出土庫鎮未來4年5大面向施政願景。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善拚連任，今提出土庫鎮未來4年5大面向施政願景。圖／張麗善競總提供

雲林縣長張麗善拚連任，20鄉鎮願景親履巡迴今到第10站土庫鎮，在土庫順安宮前說明產業、交通及觀光等5大面向施政願景，承諾上任後會加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，穩定農民收入，並將農產業結合特色商圈，打造落花生產業重鎮。

張麗善說，土庫鎮落花生種植面積逾全台1成，將加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，並設置花生及花生仁生產乾燥中心，取代傳統馬路曝曬，解決食安及交通問題，未來要將土庫打造為落花生生產重鎮；同時，因應雲林高鐵周圍地層下陷嚴重，積極輔導農民轉種旱作高粱，未來將以打造高粱集團產區為目標。

張麗善也說，縣道158甲線土庫至褒忠路段已投入3億294萬元拓寬改善，未來會持續改善庄內道路；另，也會發展土庫創生型商圈，吸引年輕人返鄉創業，同時導入雙語發展國際觀光，並設置旅遊資訊借問站，介紹相關當地旅遊景點、諮詢、免費WIFI、相關文宣等服務，提升土庫觀光能見度。

張麗善表示，雙語及智慧科技是土庫未來發展亮點，已在土庫越港國小打造雲林智慧教育中心、也將土庫國小及土庫國中發展為雙語學校，未來4年會在土庫鎮內小學落實外語師資，打造雙語教育示範鎮，也盼透過雲林智慧教育中心，讓國小學童體驗AR、VR等虛擬技術，拓展學習視野，奠定智慧科技基礎。

張麗善承諾，2024年會在土庫鎮設置身心障礙者日間服務據點，也會設置公設民營托嬰中心及公共托育家園，收托2個月至2歲幼童，不只提升公托設施設備，提供安全的托育照顧環境，更要以公開透明、價格合宜的收費，兌現照顧婦幼的承諾。

雲林縣長張麗善拚連任，今20鄉鎮親履巡迴到土庫鎮掃街拜票。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善拚連任，今20鄉鎮親履巡迴到土庫鎮掃街拜票。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善（左一）拚連任，今到土庫鎮順安宮說明施政願景。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善（左一）拚連任，今到土庫鎮順安宮說明施政願景。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善（前排右三）拚連任，今到土庫鎮順安宮說明施政願景。圖／張麗善競總提供
雲林縣長張麗善（前排右三）拚連任，今到土庫鎮順安宮說明施政願景。圖／張麗善競總提供

張麗善 雲林 農民

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