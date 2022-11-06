張麗善20鄉鎮願景巡迴到土庫 承諾打造落花生產業重鎮

雲林縣長張麗善拚連任，20鄉鎮願景親履巡迴今到第10站土庫鎮，在土庫順安宮前說明產業、交通及觀光等5大面向施政願景，承諾上任後會加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，穩定農民收入，並將農產業結合特色商圈，打造落花生產業重鎮。

張麗善說，土庫鎮落花生種植面積逾全台1成，將加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，並設置花生及花生仁生產乾燥中心，取代傳統馬路曝曬，解決食安及交通問題，未來要將土庫打造為落花生生產重鎮；同時，因應雲林高鐵周圍地層下陷嚴重，積極輔導農民轉種旱作高粱，未來將以打造高粱集團產區為目標。

張麗善也說，縣道158甲線土庫至褒忠路段已投入3億294萬元拓寬改善，未來會持續改善庄內道路；另，也會發展土庫創生型商圈，吸引年輕人返鄉創業，同時導入雙語發展國際觀光，並設置旅遊資訊借問站，介紹相關當地旅遊景點、諮詢、免費WIFI、相關文宣等服務，提升土庫觀光能見度。

張麗善表示，雙語及智慧科技是土庫未來發展亮點，已在土庫越港國小打造雲林智慧教育中心、也將土庫國小及土庫國中發展為雙語學校，未來4年會在土庫鎮內小學落實外語師資，打造雙語教育示範鎮，也盼透過雲林智慧教育中心，讓國小學童體驗AR、VR等虛擬技術，拓展學習視野，奠定智慧科技基礎。