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機車騎士過彎失速跌落大圳 消防緊急搶救送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝
台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝

台南市下營區今下午發生機車騎士騎車經過一處彎道時，疑車速過快擦撞橋墩跌落大排，台南市消防局獲報後緊急調派鄰近下營消防分隊將落水載浮載沈男騎士救起送醫，幸意識清楚僅受輕傷，詳細肇事原因，警持續釐清中。

事件發生在下午1點27分，地點在下營區市道南59線黑橋，目擊者說，約20歲男子騎機車高速經過時，因路彎騎士不慎擦撞到路旁橋墩，南市消防局獲報，緊急調派下營消防分隊2車6人趕往，現場發現男子在水面上載浮載沉。消防局第二大隊組長黃柏威指示同仁以雙節梯搭配繩索，將傷者由水面上救至岸邊，男子多處挫傷，意識清楚緊急送往麻豆新樓醫院救治，

第二救災救護大隊大隊長丁春能說，現場為一大彎道，所幸即將邁入枯水期，橋下水位不深，可說是不幸中的大幸，籲請用路人真的要減速通行。

台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝
台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝
台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝
台南下營區市道南59線黑橋，今下午發生騎士擦撞橋墩墜入水中，幸消防隊員及時趕至送醫。記者謝進盛／翻攝

台南 機車騎士

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