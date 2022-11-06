盼了一甲子 雲林六房媽過爐「虎尾過溪股」搭紅壇

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」明年將由虎尾過溪股溪埔廍輪值，今舉辦紅壇新建工程上梁典禮，縣長張麗善受邀擔任上梁官，文化部部長李永得也率隊參與，在信眾見證下完成儀式，時隔一甲子重回過溪股，信眾格外珍惜緣分，全力籌備明年六房媽過爐盛典，盼媽祖繼續庇佑庄頭平安。

值年爐主周清源說，過溪股位於新虎尾溪與虎尾溪之間的4個里，共有16個庄頭， 是六房媽5股中庄頭數最多的股，平均每個庄頭要等待40年至80年才能輪值一次，過溪股上次輪值是一甲子前，下次再輪值則要再等80年，因此庄民都非常期待，將帶領全體庄民及旅外鄉親，全力籌備明年六房媽過爐盛典。

縣長張麗善說，宗教具有穩定社會重要力量，尤其六房媽過爐，凝聚雲林5股36個庄頭向心力，是重要文化資產，且六房媽會致力維護六房媽有形、無形文化資產，日前也協助修復六房媽正架神像，值得肯定與鼓勵，有幸擔任上樑官，祈求六房媽庇佑國泰民安，並預祝明年過爐盛典順利圓滿。