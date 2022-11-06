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盼了一甲子 雲林六房媽過爐「虎尾過溪股」搭紅壇

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮。圖／雲林縣政府提供

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」明年將由虎尾過溪股溪埔廍輪值，今舉辦紅壇新建工程上梁典禮，縣長張麗善受邀擔任上梁官，文化部部長李永得也率隊參與，在信眾見證下完成儀式，時隔一甲子重回過溪股，信眾格外珍惜緣分，全力籌備明年六房媽過爐盛典，盼媽祖繼續庇佑庄頭平安。

值年爐主周清源說，過溪股位於新虎尾溪與虎尾溪之間的4個里，共有16個庄頭， 是六房媽5股中庄頭數最多的股，平均每個庄頭要等待40年至80年才能輪值一次，過溪股上次輪值是一甲子前，下次再輪值則要再等80年，因此庄民都非常期待，將帶領全體庄民及旅外鄉親，全力籌備明年六房媽過爐盛典。

縣長張麗善說，宗教具有穩定社會重要力量，尤其六房媽過爐，凝聚雲林5股36個庄頭向心力，是重要文化資產，且六房媽會致力維護六房媽有形、無形文化資產，日前也協助修復六房媽正架神像，值得肯定與鼓勵，有幸擔任上樑官，祈求六房媽庇佑國泰民安，並預祝明年過爐盛典順利圓滿。

文化觀光處長陳璧君說，六房媽無固定廟宇，每年由各地爐主輪值搭築紅壇祭拜，是台灣「有神無廟」祭祀活動中規模最大的，過爐活動已有350多年歷史，是雲林縣無形文化資產，也是文化部文化資產局指定重要民俗，今天舉辦上樑典禮，深受文化部重視，由部長李永得率隊參與儀式，重要性可見一斑。

雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮，縣長張麗善（左二）擔任上梁官。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐明年到虎尾過溪股，今舉辦紅壇新建上梁典禮，縣長張麗善（左二）擔任上梁官。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐虎尾過溪股今舉辦紅壇新建上梁典禮，文化部長李永得（中）到場參與。圖／劉建國競總提供
雲林六房媽過爐虎尾過溪股今舉辦紅壇新建上梁典禮，文化部長李永得（中）到場參與。圖／劉建國競總提供
雲林六房媽過爐是重要無形資產，明年將到虎尾過溪股。圖／雲林縣政府提供
雲林六房媽過爐是重要無形資產，明年將到虎尾過溪股。圖／雲林縣政府提供

文化資產 雲林 文化部

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