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紀念愛子的網球賽辦10屆了 蔡碧仲喊盼爭取ATP設站

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
誌鈞盃網球賽邁入第10屆，法務部政務次長蔡碧仲（右）、妻子黃淑英今出席開幕（左）。記者林伯驊／攝影
誌鈞盃網球賽邁入第10屆，法務部政務次長蔡碧仲（右）、妻子黃淑英今出席開幕（左）。記者林伯驊／攝影

法務部政務次長蔡碧仲為紀念氣胸早逝的愛子蔡誌鈞，發起誌鈞盃網球賽邁入第10屆，去年因疫情停辦，今於嘉義市立網球場登場，國民黨市長黃敏惠、民進黨市長參選人李俊俋先後到場，兩人未碰頭；蔡碧仲說，有一個夢想盼嘉市成為ATP（世界網球巡迴賽）的1站，未來新的市長可大力爭取。

誌鈞盃今由嘉大附小五年級生陳仲羽，代表進行運動員宣誓，他是嘉縣小英之友會理事長陳澤嘉之子，也是蔡碧仲妻、嘉市小英之友會理事長黃淑英的乾孫；陳仲羽打網球以來首度參賽，獲得第1勝，黃淑英說，會教他基本動作。

市長黃敏惠今出席開幕式，表示很快地誌鈞盃已第10年，「因為誌鈞有父母的愛，這就是一分愛的力量」，期待選手發揮平日應有的水準，拿到最佳的成績。

蔡碧仲致詞喊出「比賽要辦100年！」他說，辦網球賽讓親友有個方式紀念誌鈞，另成立圓滿究竟之道研究會，跟大家分享誌鈞在人世間對小動物、親朋好友的愛，10年對他們深具意義，希望這運動能繼續推廣下去，並表達思念之意。

至於會建議如何推動網球？蔡碧仲說，嘉市的網球運動頗有基礎，若新市長能重視這一塊，他有一個夢，台灣能成為ATP的一站，期盼新市長有機會能大力爭取，成為網球培養的運動專區。

李俊俋指出，嘉市國中和高中不少優秀網球員，不過資源相對少，選手後來就流到其他縣市，若選手有天賦但沒有長期培養，較為可惜，應可提供更多資源、更好設備場所，是他當選後努力的方向。

嘉義市長黃敏惠今天參加誌鈞盃網球賽開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今天參加誌鈞盃網球賽開幕。記者林伯驊／攝影
誌鈞盃網球賽邁入第10屆，法務部政務次長蔡碧仲（前排右一）、市長黃敏惠（前排左一）今參加開幕。記者林伯驊／攝影
誌鈞盃網球賽邁入第10屆，法務部政務次長蔡碧仲（前排右一）、市長黃敏惠（前排左一）今參加開幕。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（右一）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（右二）出席誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（右一）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（右二）出席誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（前排右六）為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（前排右六）為紀念早逝兒子，舉辦的誌鈞盃網球賽，邁入第10屆。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（右一）、嘉義市長黃敏惠（中）出席誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影
法務部政務次長蔡碧仲（右一）、嘉義市長黃敏惠（中）出席誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋（左）出席法務部政務次長蔡碧仲發起的誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋（左）出席法務部政務次長蔡碧仲發起的誌鈞盃網球賽。記者林伯驊／攝影

蔡碧仲 李俊俋 黃敏惠

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