找回農村記憶 嘉義三界埔老長輩教傳統割稻採收技巧

為讓大小朋友們體驗傳統農業社會農忙期，以人工割稻情景，嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦「草草築藝草飛颺」，縣長翁章梁跟著老農指導，下田割稻及使用腳踏式的打穀機，將稻穀粒與莖稈分離，陪著老長輩們聊起早期農忙期的農村景象。

嘉義縣長翁章梁說，三界埔永續發展協會近幾年積極推動文化梳理與傳承，透過農事體驗，還原早期農家生活，透過活動讓小朋友能重溫當時非機械化的農業社會，長輩也能再次重拾兒時記憶。

三界埔永續發展協會表示，創會於民國108年，協會希望藉由培育與學習、人文藝術與創作及社區生態等議題，從稻米、菸草產業、仙草與中藥草等在地產業文化元素，以農創美學、居民集體記憶、生活樣貌及飲食習慣，與產業連結進而保存地方文化，重新找回三界埔的味道與魅力。