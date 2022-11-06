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找回農村記憶 嘉義三界埔老長輩教傳統割稻採收技巧

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦「草草築藝草飛颺」，縣長翁章梁（左1）、議員林緗亭（中）及公所秘書江佩曄（右2）跟著老農婦下田割稻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦「草草築藝草飛颺」，縣長翁章梁（左1）、議員林緗亭（中）及公所秘書江佩曄（右2）跟著老農婦下田割稻。圖／嘉義縣政府提供

為讓大小朋友們體驗傳統農業社會農忙期，以人工割稻情景，嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦「草草築藝草飛颺」，縣長翁章梁跟著老農指導，下田割稻及使用腳踏式的打穀機，將稻穀粒與莖稈分離，陪著老長輩們聊起早期農忙期的農村景象。

嘉義縣長翁章梁說，三界埔永續發展協會近幾年積極推動文化梳理與傳承，透過農事體驗，還原早期農家生活，透過活動讓小朋友能重溫當時非機械化的農業社會，長輩也能再次重拾兒時記憶。

三界埔永續發展協會表示，創會於民國108年，協會希望藉由培育與學習、人文藝術與創作及社區生態等議題，從稻米、菸草產業、仙草與中藥草等在地產業文化元素，以農創美學、居民集體記憶、生活樣貌及飲食習慣，與產業連結進而保存地方文化，重新找回三界埔的味道與魅力。

今年協會以在地深根友善土地為軸向，從生活與地方的角度出發，以土地教養與食農教育傳承客家文化，從彎腰學插秧著手，除了解稻米與仙草的種植、採收外，也從環境永續省思，人與食物、土地的關係，凝聚力社區行動，轉化社區產業新價值。

嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦草草築藝草飛颺，縣長翁章梁陪著老長輩們聊起早期在家幫忙務農情景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦草草築藝草飛颺，縣長翁章梁陪著老長輩們聊起早期在家幫忙務農情景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦草草築藝草飛颺，縣長翁章梁（左二）在老農指導下，體驗使用腳踏式打穀機。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦草草築藝草飛颺，縣長翁章梁（左二）在老農指導下，體驗使用腳踏式打穀機。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天到三界埔體驗割稻，老農婦教導完縣長，開心說要與縣長學生合照留念。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天到三界埔體驗割稻，老農婦教導完縣長，開心說要與縣長學生合照留念。圖／嘉義縣政府提供

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