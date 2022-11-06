嘉義竹崎椪柑季來囉 百名大小朋友踩街行銷在地農特產

明天立冬，立冬過將是吃椪柑好時機。為行銷嘉義縣竹崎鄉在地水果椪柑，竹崎鄉長曾亮哲今天帶領鄉公所團隊，在知名竹崎親水公園風雨球場舉辦「童心，足柑心」竹崎觀光發展暨農特產行銷會，為「竹崎椪柑季」拉開序幕。

鄉長曾亮哲在現場更化身為水果代言人，向現場近500名大小朋友依序教學介紹，正值產季的椪柑、芭樂、酪梨、香蕉及火龍果等5種竹崎在地優鮮農產，讓孩童從中了解家鄉水果的特色與滋味。

鄉長曾亮哲表示，竹崎鄉在台灣最有名的水果就是椪柑，鄉公所每年都會趁著椪柑收成時辦水果節，而竹崎的水、空氣和陽光很神奇，能讓還沒採摘下了椪柑，椪起來，成為在地特有的農產特色。

竹崎鄉公所表示，竹崎鄉種有椪柑558.9公頃，為避免民眾錯過椪柑成熟的時間，今年選在11月6日椪柑季節剛開始時，舉辦竹崎觀光發展暨農特產行銷，透過在地的小朋友踩街遊行，為竹崎椪柑季拉開序幕行銷觀光。

今年參與踩街由在地學童有幼兒園裝扮各式水果造型組成Juicy萌寶、竹小甜蜜蜜調色盤、鹿滿舞精靈、圓崇好讚！附幼水果精靈寶貝、內埔國小附幼、龍山水果兵、躍動山里響桃源及義仁水果兵團等8支踩街隊伍，從竹崎真武廟徒步踩街，沿路行銷竹崎的農特產。