議員候選人要巿府管漁港利發展 南巿府：港巿合一無法解決

民進黨台南市南區、安平區市議員候選人李啟維今指安平漁港為地方漁民使用，市府在服務管理，卻屬於農委會漁業署權責，認為很不合理，建議南市漁業和地方發展應港市合一。

台南市漁港及近海管理所表示，休漁獎勵金補助金及船員證等規定涉及中央政策及法令，即使港市合一也無法解決，縣市未合併前前市長許添財有爭取港市合一，漁業署下放安平漁港由市府管理，但因要自編經費，且漁港附近的土地為國有地，即使要利用也要付費，因此2009年交回漁業署，現在最重要的是爭取漁業署開發周邊國有地，創造經濟效益，帶動地方發展。

李啟維表示，過去安平漁港碼頭停滿密密麻麻漁船，現在逐漸被小型舢筏、舢舨或遊艇帆船取代，轉型休閒漁港是現在進行式，過去許添財擔任市長時代，安平漁港可以由台南市政府管理，當然現在也可以。

他說，安平漁港不管是遊艇帆船、舢筏舢舨等漁船停靠使用，都是台南市政府在服務管理，為什麼漁業署還要重複再管理一次，疊床架屋毫無行政效率，除影響地方發展且民怨四起。

李啟維議員表示，台灣是海洋國家海洋是最大資源，過去政府威權統治台灣禁山禁海，錯失台灣成為海上強權國家，中央應修改不合時宜法令，重新制定有利海洋發展的政策還海於民，把漁港管理權責下放給地方。

他說，台南最大的本錢就是在海洋，近來台南在海上休閒活動雖然有不錯的發展，但多如牛毛的法令限制，地方不能自主管理之下，不但將影響台南海洋城市發展，也和政府響徹雲霄向山向海致敬口號相違背。