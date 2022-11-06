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拔土豆、剝土豆趣味十足 虎尾農會新產品發表會熱滾滾
雲林縣虎尾鎮農會今天舉辦花生節及新品發表會，推出花生產業策略聯盟新品包括虎尾農會冷壓初榨花生清油、元長農會黑金剛調味花生及北港農會黑金剛花生，除了剝土豆、拔土豆競賽，花生創意料理更吸引目光，虎尾農會表示，這是跨鄉鎮產業聯盟新紀元，期為雲林花生產業寫下新頁。
虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，雲林是花生故鄉，虎尾與農民契作產銷履歷花生達220公頃。感謝農糧署專案輔導，協助加工廠區環境、動線、機械配置、產製技術及人員衛生安全等進行改善，陸續完成花生榨油、脫殼、加工製品及花生粽等4個加工廠通過ISO22000及HACCP產銷履歷等驗證。
虎尾鎮農會在花生策略聯盟中心衛星體系擔任中心廠，結合元長、北港農會、客厝雜糧生產合作社為衛星廠，將產銷履歷推展至加工及通路端，目前已有花生油、香蔥、麻辣花生、生鮮花生、花生仁、花生片、花生粉、花生醬、調味花生、香酥花生及花生粽等10幾項產品通過產銷履歷驗證。
虎尾農會今天推出冷壓初榨花生清油新產品，蔡武吉說，花生清油保留花生不飽和脂肪酸、白藜蘆醇及維生素E等營養素，色澤透亮、質純味美，品質到品味不打折扣。另外元長及北港農會投入黑金剛花生加工研發，透過加工調味，產出香脆口感產品。花生策略聯盟為台灣落花生打造美麗的產銷藍圖，帶給國人健康安全又好吃的國產落花生美食。
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