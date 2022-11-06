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甜酸獨特好滋味 南市青皮椪柑採收至月底

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供

台南東山著名的青皮椪柑，目前已採收近5成，誘人酸甜獨特好滋味，深受消費者青睞，預計產期至本月底，本月13日地方將結合咖啡節辦推廣活動，熱鬧可期。

東山農會總幹事余淑琴說，青皮椪柑外觀與黃色外皮橘子不同，因南部日照充足，在果皮葉綠素尚未褪去前，果實已成熟，果肉獨特酸甜風味，而台南因較溫暖，是全台青皮椪柑最早採收地區，約在10月中旬上市，目前正是產期。

果農說，青皮椪柑因顆粒不一，銷售規格大致上規格分為周徑25、27、30公分，27公分是主力。目前產地價依大小、品質不同，每台斤約25至40元間，零售可達60元，今年約減產1成加上農業相關資材成本上升，價格略漲近1成，價格還算穩定，預估可採收至本月底。

市府農業局說，南市椪柑種植面積900公頃，面積約占全台18%，排名第3、產量2萬5811公噸、年產值8.9億元。種植面積東山744公頃最多，白河147公頃次之，後壁、山上、大內也有零星栽種，歡迎消費者多選購台南青皮椪柑。

南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府農業局提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府農業局提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供
南市青皮椪柑進入產期，甜酸獨特口感誘人，約採收至月底。圖 ／台南市政府提供

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