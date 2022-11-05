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台南北門文山里連四年關懷弱勢 公益海釣賽募24萬助學

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供

台南市文山盃第四屆關懷弱勢公益海釣比賽今天熱鬧登場，這場比賽是北門區文山里長李英信發起主辦，號召熱心釣友為弱勢募集助學款項；比賽一整天下來共募得善款24萬元整。

北門區公所表示，這筆善款將捐助北門國中及文山、三慈、北門、蚵寮、錦湖及雙春國小各2萬元辦理課後輔導經費，捐助北門農工、學甲女子排球隊後援會各5萬元發展排球運動。

參與活動的釣友表示，很高興有機會在海釣場做公益，希望善款能協助弱勢學子安心向學，未來一定會繼續響應這個有意義的活動。

李英信表示，上任以來有感於北門地處偏鄉、人口外流嚴重及弱勢家庭比例偏高，希望為偏鄉弱勢族群多盡點心力，因此與好友「龍膽幫」釣具業者楊建德、北門鯤鯓大石班海釣場、二重港仁安宮副董事長侯蔡雪吟及市議員謝財旺共辦公益海釣募款助學活動。

海釣比賽由市長太太劉育菁、侯蔡雪吟、謝財旺、北門區長張政郎及區內各校校長共同揮竿為活動揭開序幕。此次比賽吸引31位釣客共襄益舉，大家一字排開比賽，看到上鉤的大石斑魚紛紛驚呼不斷，場面熱鬧有趣。

台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供
台南北門文山里連四年關懷弱勢公益海釣賽、募得24萬助學金。圖／北門區公所提供

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