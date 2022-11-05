透過寫生比賽 展現嘉義畫都之美

嘉義市政府、阿里山林業鐵路及文化資產管理處及中華民國森鐵世界遺產文教促進協會三單位合作於今天上午在嘉義製材所動力室前廣場辦理「桃城有愛；愛在桃城~畫都之美」是第一屆以嘉義畫都之美為主題的寫生比賽。市長黃敏惠表示，透過畫筆來描繪嘉義的美，透過藝術紮根、交流、傳愛，將嘉義木屋與鐵道的美，一代一代的傳承下去。

黃敏惠表示，嘉義市是昔日的畫都，有著渾厚的人文底蘊，這次的繪畫主題「木屋與鐵道」更是在地的特色，嘉義不缺乏美景，欠缺的是「發現」，只要放慢腳步細細的品味，就能在轉角發現美，體會嘉義的美。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，活動以嘉義林業為主軸，並在車庫園區、檜意生活村、北門車站等作為寫生的場地，以讓市民及參賽的同學更細膩的去觀察及品味嘉義林業文化資產的美。

森鐵世界遺產文教促進協會理事長邱國杰表示，嘉義擁有全國獨一無二的世界遺產潛力點「森鐵」，也是串起整個林業的臍帶，嘉義木屋與鐵道之美值得大家好好去欣賞與愛惜，更希望有一天整個大嘉義的未來能有五鐵共構，藉由全世界的遊客利用高鐵來到棒球之都KANO嘉義，再經由糖鐵、鹽鐵、林鐵、台鐵看暢遊嘉南平原，並真正將嘉義百年林鐵邁向世界遺產的道路，也帶動整個嘉義的繁榮。

這次寫生比賽透過畫者的視野與畫筆的細膩，發現嘉義市古樸之美，也提倡愛家鄉的情懷與對嘉義市畫都與木都文化的價值與傳承，提升全民藝文素養與美感，促進在地文化的發揚與傳承。