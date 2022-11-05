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企業斗南擴建新廠 張麗善：竭誠歡迎、全力協助

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
鴻茂工業斗南新廠今天落成，多名政商名人出席參加剪綵典禮。記者陳苡葳／攝影
鴻茂工業斗南新廠今天落成，多名政商名人出席參加剪綵典禮。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善今天出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮，其胞兄張榮味也受邀出席，兄妹倆一前一後抵達會場，張麗善上台致詞時說，感謝張前縣長執政時「前人種樹」讓「後人乘涼」得以發展工商產業，大廠紛紛到雲林投資設廠、壯大企業體，未來縣府也會密切提供資源，並以低碳永續擘畫施政方針。

鴻茂工業在斗南鎮新建廠房，占地近3公頃，今起啟用。總經理王浩政表示，該廠預估投資12億元，建立智能化生產系統，擴充電能熱水器、不銹鋼製品、節能淨水等產線產能，約增募30至40％、50人以上人力量能，另舊廠活化整新，導入廚具和設計更多製程，再續投入生產。

前縣長張榮味、立法委員林文瑞及經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠等人均到場與會，張麗善隨後也抵達現場，她上台致詞時即向坐在台下的哥哥張榮味表達感謝之意。

張麗善說，有張前縣長「種樹」後人才能「乘涼」，他任內促成唱創造雲林科技工業區及中部科學園區等，讓接續的執政者有良好機會推動工商產業發展，現在相關工業區已陸續有大廠進駐；此次鴻茂工業更是典範，是活化工業的表率，縣府針對企業祭出房屋稅、土地增值稅等減免措施，希望其他企業效法，投資雲林、創造就業機會。

張麗善指出，縣府規劃推動古坑產業園區、斗南交流道特定區、中部科學園區二期計畫、褒忠農業機械園區、台西產業園區及大北港科技產業園區等6大產業園區，和斗六、高鐵、麥寮等3大擴大都市計畫，以扎根雲林農工商並進方向努力，讓後代及外漂子弟留在家鄉工作。

陳明珠說，政府為提升企業產業升級轉型，2019年起推動「投資台灣三大方案」等措施，已有1271家企業通過資格認定，投資金額超過1兆元，估計可提供數萬個就業機會，政府將持續協助企業在台發展。

雲林縣長張麗善（右）及其胞兄、前縣長張榮味（中）今均出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）及其胞兄、前縣長張榮味（中）今均出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
鴻茂工業斗南新廠今天落成，擴充電能熱水器、不銹鋼製品、節能淨水等產線產能。記者陳苡葳／攝影
鴻茂工業斗南新廠今天落成，擴充電能熱水器、不銹鋼製品、節能淨水等產線產能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（台上者）今天出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮，她致詞時感謝胞兄、前縣長張榮味「種樹」讓後人「乘涼」；張榮味則坐在台下點頭回應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（台上者）今天出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮，她致詞時感謝胞兄、前縣長張榮味「種樹」讓後人「乘涼」；張榮味則坐在台下點頭回應。記者陳苡葳／攝影
前縣長張榮味（右二）、立委林文瑞（右三）及雲林縣長張麗善（中）等人，今均出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
前縣長張榮味（右二）、立委林文瑞（右三）及雲林縣長張麗善（中）等人，今均出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
鴻茂工業斗南新廠今天落成，擴充電能熱水器、不銹鋼製品、節能淨水等產線產能。記者陳苡葳／攝影
鴻茂工業斗南新廠今天落成，擴充電能熱水器、不銹鋼製品、節能淨水等產線產能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮，胞兄張榮味（中）、立委林文瑞（左）均受邀與會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天出席鴻茂工業斗南新廠落成典禮，胞兄張榮味（中）、立委林文瑞（左）均受邀與會。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 張榮味

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