台南新市農會農遊體驗 各縣市親子下田收成作花見糰子

台南市新市區農會今天舉辦農遊體驗活動，開放報名就湧入各地民眾，不久後額滿；今天上百幸運親子先到新市大營採花生、再採大黃瓜、高麗菜；許多民眾順便買便宜高麗菜、小朋友不知現在菜價高，家長直呼賺到了。

農會人員表示，大營當地農地越來越少，因為科學園區不斷擴張不斷徵收土地，種植這些作物的農地原本1分一兩百萬、現在1分要賣5千多萬，許多外地來的遊客聽了都大呼不可思議。

新市每年都會和區內青農辦理農遊體驗活動，從產地到餐桌，讓大家體驗農事，珍惜食物，同時透過活動認識更多植物的生態，為大家上一堂有趣的自然課程。

台南正值農田二期作開始，大部份農田都開始整地，新市大營里是新市農田使用率最高的地方，幾乎所有農田都會開墾種植，除了土質地力不錯外，農民彼此間的互動互勉也是耕種的動力，同時這裡的農田也因緊鄰LM區成為新市區農地價格最貴的地段。

農會總幹事李美嬅表示，今年讓大家體驗的第一項作物是花生，大家常常都會聽到小貨車沿街販賣的叫賣聲：「趕緊來買、好吃的土豆又來了、北港的土豆好吃又大顆」。問了好多學生和住在都市的民眾，花生長在那兒，有看過它的樣子?很多人都搖頭，今年就可趁此機會為大家解惑。

第二項作物是大黃瓜，由於是短期作物，約種植40天左右即可採收，所以大營里的農民常會在一二期作間種植，增加土地的利用率，同時也能增加收入，賣到不錯的價錢。

農民在種植作物也學習將二級品開發利用，青農蘇宇洋的母親能將次級品的大黃瓜做醃製、涼拌大黃瓜、大黃瓜煮粥等各種不同的料理，大家都說蘇媽媽的廚藝一級棒，紛紛尋求製作小撇步。