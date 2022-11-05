台南新市農會農遊體驗 各縣市親子下田收成作花見糰子
台南市新市區農會今天舉辦農遊體驗活動，開放報名就湧入各地民眾，不久後額滿；今天上百幸運親子先到新市大營採花生、再採大黃瓜、高麗菜；許多民眾順便買便宜高麗菜、小朋友不知現在菜價高，家長直呼賺到了。
農會人員表示，大營當地農地越來越少，因為科學園區不斷擴張不斷徵收土地，種植這些作物的農地原本1分一兩百萬、現在1分要賣5千多萬，許多外地來的遊客聽了都大呼不可思議。
新市每年都會和區內青農辦理農遊體驗活動，從產地到餐桌，讓大家體驗農事，珍惜食物，同時透過活動認識更多植物的生態，為大家上一堂有趣的自然課程。
台南正值農田二期作開始，大部份農田都開始整地，新市大營里是新市農田使用率最高的地方，幾乎所有農田都會開墾種植，除了土質地力不錯外，農民彼此間的互動互勉也是耕種的動力，同時這裡的農田也因緊鄰LM區成為新市區農地價格最貴的地段。
農會總幹事李美嬅表示，今年讓大家體驗的第一項作物是花生，大家常常都會聽到小貨車沿街販賣的叫賣聲：「趕緊來買、好吃的土豆又來了、北港的土豆好吃又大顆」。問了好多學生和住在都市的民眾，花生長在那兒，有看過它的樣子?很多人都搖頭，今年就可趁此機會為大家解惑。
第二項作物是大黃瓜，由於是短期作物，約種植40天左右即可採收，所以大營里的農民常會在一二期作間種植，增加土地的利用率，同時也能增加收入，賣到不錯的價錢。
農民在種植作物也學習將二級品開發利用，青農蘇宇洋的母親能將次級品的大黃瓜做醃製、涼拌大黃瓜、大黃瓜煮粥等各種不同的料理，大家都說蘇媽媽的廚藝一級棒，紛紛尋求製作小撇步。
今年毛豆節現場製作的花見糰子，利用艾草粉、抹茶粉及紅麴粉製成，串成整串色彩繽紛，淋上煉乳毛豆醬、花生粉等，芳香可口：因為現場名額有限，讓許多來不及參與活動的民眾抱憾，紛紛向李美嬅建議再辦體驗活動，因此在這次活動中也增加了花見糰子DIY，讓更多人有動手學習製作的機會；許多親子一做完就忍不住吃下肚。
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