郡宏光電攜手台南水雉生態園區 邀台北松仁扶輪社推生態保育
郡宏光電公司與水雉生態教育園區合作「雉愛永存、生生不息」計畫，邀請台北松仁扶輪社舉辦「攜手扶論力挺友善耕作」活動。郡宏除號召員工到園區進行棲地整理，今天還與扶輪社20多名企業、學術等相關人士到園區參訪，希望透過推廣號召更多人關心濕地生態，也宣佈採購在地友善耕作的農產品，用實際行動來支持農民與協助水雉保育。
郡宏光電董事長林勇任、副董事長呂昕晨投身公益，與科亞企業董事長朱天來促成今天活動，共同邀請松仁扶輪社各界人士到水雉生態教育園區，了解官田水雉保育情況以及現階段所面臨的問題。
呂昕晨表示，感受到台灣社會對於企業社會責任有更多的期待，郡宏在這近一年的時間裡也持續實踐承諾，從自身企業的內部培力做起，鼓勵員工定期協助園區進行棲地整理工作。
呂昕晨指出，郡宏與園區合作第二階段是要串連更多不同地方的企業和社團組織，推廣水雉保育和環境生態，而在籌備過程與園區主任李文珍討論，更深入了解園區推廣的「里山倡議」理念，了解友善耕作的重要和遭遇到的困難。
呂昕晨說，郡宏投入公益初心是「企業與社會和環境應該是共生互利的關係」，而當她與扶輪社社友談到郡宏的理念時也很快得到反響、促成今天的活動，希望能實際行動進一步幫助投入友善耕作的農民朋友。
郡宏光電將採購300份有機黑白米、200份其他有機農產品，青輔實業、富動科技、虹彩光電和台南應用科大也採購400份有機黑白米和其他有機農產品，扶輪社友也採購450份有機米。
園區表示，水雉成功保育的關鍵在於菱角田的種植面積，水雉雖然俗稱菱角鳥，但實際上不吃菱角，而是生活在菱角植株和其他浮葉性水生植物組成的棲地；菱角田種植面積及耕作方式都與水雉的生存與繁殖息息相關，尤其過去一度曾發生大量水雉農藥中毒事件，更凸顯了有機和無農藥的友善耕作對水雉保育的重要性。
園區指出，11月正是菱角成熟期，水雉保育許多菱角農都願意投入友善耕作行列，但是從種植時去除雜草、害蟲驅除，到採收時認證申請、銷售通路等都存在重重困難，這都是推廣友善耕作需要克服問題。也因此才有「吃菱角，助水雉」一說，支持農民友善 耕作的菱角，也就是支持水雉保育行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言