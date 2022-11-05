台南市公廁95%達特優 爭取中央經費全面翻新500座公廁

世界廁所節園遊會今天在台南市文化創意園區舉辦，11月19日「世界廁所日」為聯合國節日之一，由台南市長黃偉哲提前頒獎表揚績優公廁管理單位，感謝獲獎單位及公廁清掃人員盡心維護，也呼籲每一位使用者心存感謝，體貼打掃者的辛勞。

市長黃偉哲指出，公廁必須讓使用者感受安心舒適衛生，因為人人都要使用，所以在世界廁所日，市府自行檢視，目前獲得95%的特優，六都第二，仍會努力改善，也謝謝民間許多機構公私協力一起來改善公共廁所，讓公共廁所成為大家可以安心使用的地方。

環保局表示，公廁是城市競爭力和文化程度的指標，市府不定期邀集各機關檢討，以期進一步提升公廁品質及環境整潔。自108年起至今已爭取到環保署1億3000萬元，翻新改建300座公廁，預計至113年底將翻新超過500座公廁。

環保署督察總隊長李健育指出，環保署考量不同族群需求，近年來優先補助設置「無障礙廁所」、「親子廁所」、「性別友善廁所」、「多功能友善廁所」等，或於廁間加裝扶手，以符合行動不便者需求。台南市已修繕及新建無障礙廁所46座；性別友善廁所25座；親子廁所7座，今後環保署仍會大力支持南市公廁的修繕及新建需求。

環保局長謝世傑說，獲表揚的管理單位，用心程度有目共睹，文化部轄下單位所管理的公廁，清潔維護幾乎無可挑剔，台南市府文化局轄管公廁多為重要景點及古蹟，面對假日龐大人潮，清潔仍保持水準以上，相當不容易。

台南市環保局每年針對列管公廁辦理鑑評，今年共16個公廁管理單位獲獎：

公廁評鑑分為中央機關、市府機關、區公所、加油站、娛樂場所、醫院、遊憩場所。今年獲獎名單，分別金質獎：文化部、台南市政府文化局、台南市政府教育局、東區區公所、奇美博物館、台糖長榮酒店、台灣中油股份有公司、洪外科醫院。銀質獎：交通部、台南市政府秘書處、頑皮世界野生動物園、南區區公所、南紡購物中心。銅質獎：左鎮區公所、安南區公所。最佳性別友善獎：台灣歷史博物館。

環保局指出，評鑑分7大項目包含不溼、不臭、不髒、通風、明亮、綠美化、設計。獲獎單位所管理的廁所，清潔乾淨的程度幾乎是零缺失，綠美化、設計成了脫穎而出的關鍵。

台南市列管公廁總計5613座，除每年辦理考核獎勵外，環保局還會派員不定期檢查公廁環境整潔，對維護不佳者加強複查，複查仍不合格者，將會告發處分，111年已依台南市環境清潔自治條例法處分4件，罰款金額為1200元。