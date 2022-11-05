台南龍崎牛埔列國家風景區 大掩埋場就開不成？地方存疑

民進黨立委王定宇表示，他邀請蔡英文總統到台南龍崎，希望把龍崎白堊特殊地形納入「西拉雅國家風景區」，昨天確定龍崎牛埔、龍船里納入，許多民眾以為抗爭多時的大掩埋場新建案將終結。牛埔前里長陳永和、立委陳椒華對此都不以為然。

陳永和認為國家風景區只將牛埔「部分列入」，原炸藥工廠將興建大型掩埋場用地根本就沒列入；尤其環保署根本沒有廢止掩埋場環評，所謂「廢止該案的水保工程許可」，業者隨時可以重新申請，根本是打假球。「這些人不要以為坐上位置就可以隻手遮天！聯手騙善良的老百姓」。

反對設置掩埋場的立委陳椒華也質疑大型掩埋場的水保計劃涉造假，呼籲台南市政府市長黃偉哲「千萬別放水」。

市府面對質疑下午聲明表示，「市政府再次重申、停止龍崎掩埋場開發案，避免自然地景不當開發破壞」。

市府表示，爭議多年的龍崎掩埋場開發案經濟部主導，自水土保持計畫於99年核定後，支持與反對意見衝突不斷，「市長黃偉哲非常重視保存龍崎泥岩奇特的自然地景，期盼能為保存世界級自然景觀盡一份心力，因此自上任第一份公文即批示，停止掩埋場在龍崎月世界開發，以展現捍衛鄉土保護自然地景的決心」。並於去年7月30日正式公告指定台南市定自然地景(龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園)，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

市府水利局表示，陳椒華主要訴求為終止龍崎掩埋場開發案，由於本案係由經濟部輔導開發，相關輔導設置文件由經濟部審查核定，108年到期後就沒再展延，目前也沒有展延，另行政院長蘇貞昌在108年2月19日立法院宣布：「經濟部核發的輔導設置文件在108年3月10日到期後不會再展延」，未來不可能再做垃圾場，台南市政府基於保護市定自然地景，函文通知業者歐欣公司「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」於108年3月10日失其效力。