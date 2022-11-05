錄取約1成！台南市招考300名清潔人員 逾3000人報名

台南市環保局招考清潔臨時人員，從10月31日開始受理報名至11月4日下午5時截止，共計3162人完成報名，報名十分踴躍，預計12月3日及4日在遠東科大考試，隔天放榜。

環保局長謝世傑指出，體能測驗以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返、共計60公尺之競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並請審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試。

今年報名溪北區一般類組511人(男330人、女181人)，駕駛類組162人，特殊身分類組103人；溪南區一般類組1589人(男1004人、女585人)，駕駛類組441人，特殊身分類組356人。

環保局表示本次預計招考300名，預估錄取率溪北區一般類組為6.85%(男5.15%、女9.94%)，駕駛類組15.43%，特殊身分類組24.27%；溪南區一般類組5.35% (男4.18%、女7.35%)，駕駛類組15.82%，特殊身分類組18.26%。

環保局表示，上次109年度報名人數男約占83%，女約占17%，錄取人數總數為311人，男約占91.6%，女約占8.4%；年在改善女性從事清潔隊工作上，採取特別措施，從數據顯示將有效改善女性報名意願及錄取率。

環保局表示，清潔隊臨時人員甄選已報名截止，這次甄選項目為體能測驗一項，有關體能測驗日期、地點、參加體能測驗人員名單、梯次相關資訊，11月29日下午2時起可在環保局網站之連結查詢測驗梯次(https://web.tainan.gov.tw/epb/Default.aspx)，將不另行個別通知，請報名者自行上網查閱。