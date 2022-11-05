學童請願改善汙染 催生全國首座傳統市場空氣品質維護區

嘉義市東市場空氣品質不佳引發小學生關切，「跟爸爸媽媽去買菜的時候都好臭喔！」並遞交請願書給嘉義市政府日前獲環保署核定為全國首座傳統市場空氣品質維護區，市府公告自明年元月1日起未定檢二行程機車禁止進入。

民族國小於2018年以「創客雲湧 百年東市場」研究為題，東市場與共和市場的空氣品質，學童更遞交親筆寫的願望清單給市長黃敏惠，「市場可不可以不要有摩托車？因為我跟爸爸媽媽去買菜的時候都好臭喔！」

黃敏惠轉交給環保局與民族國小合作共同研擬改善策略，於2020年10月20日公告東（含共和）市場為空氣品質維護示範區，管制未定檢二行程機車，並搭配空氣品質微型感測器數據驗證管理成效，逐步解決市場的汙染問題。

嘉義市環保局在市場周邊出入口架設6組車牌辨識系統輔助管制，透過數據統計分析，二行程機車未定檢率由2020年至今年9月改善49.7%、老舊機車使用率改善51.1%、PM2.5空氣品質改善37.5%。市場內攤商、住家及購物民眾滿意度調都獲得正面肯定。

今年9月19日進一步獲環保署核定為全國首座傳統市場空氣品質維護區，嘉義市政府9月30日公告嘉義市東（含共和）市場空氣品質維護區實施移動污染源管制措施，自明年1月1日起正式實施第1階段管制措施，針對二行程機車未完成檢驗合格紀錄者，禁止進入，違反者依法裁處。

環保局表示，管制範圍東至和平路、西至吳鳳北路、南至民族路（光華路）、北至公明路，並以2階段執行管制措施，第1階段自明年1月1日起實施，針對二行程機車逾期未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄者，全時段禁止進入管制區範圍。

第2階段自2026年1月1日起實施，針對出廠滿5年以上之燃油機車逾期未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄者，全時段禁止進入管制區範圍。違反管制措施者，將依空氣污染防制法第76條第2項規定處5百元以上6萬元以下罰鍰。

擁有百年歷史的東市場，在嘉義市發展中占有無可取代的地位，市場內有許多特色攤商，從生活必需品、平日的蔬果魚肉、結婚嫁娶的禮品，到祭祀神明的糕點、用具等一應俱全，可以說是嘉義人的大灶咖。