林內超水！晨曦照映芋田 金黃風光伴千人路跑

因疫情影響延宕半年舉行的雲林林內「超水」路跑，今天清晨6點3K超Chill組、5K超Fun組及10K超勇組同時起跑，逾千位跑者熱情不減如期參賽，直呼「就是要跑！」

林內超水路跑今晨在林內驛站展開，公所結合河川保護宣導，號召全台跑友來林內跑起來，鄉長張維崢說，連年舉辦的路跑，最受歡迎的特色是一邊跑、田園景致映入眼簾，2500名跑友齊跑，場面震撼。

張維崢說，沿線除設置水資源宣導標語，行經的站點也是經過一番規畫，囊括寶隆紙廠、自來水淨水廠、農田水利環境教育園區，及三星路松樹千萬大道等著名景點，讓跑友盡情享受在地田園風光、人文風情等特色。