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林內超水！晨曦照映芋田 金黃風光伴千人路跑

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
晨曦照映林內芋田，形成金黃田園景色。記者陳苡葳／攝影
晨曦照映林內芋田，形成金黃田園景色。記者陳苡葳／攝影

疫情影響延宕半年舉行的雲林林內「超水」路跑，今天清晨6點3K超Chill組、5K超Fun組及10K超勇組同時起跑，逾千位跑者熱情不減如期參賽，直呼「就是要跑！」

林內超水路跑今晨在林內驛站展開，公所結合河川保護宣導，號召全台跑友來林內跑起來，鄉長張維崢說，連年舉辦的路跑，最受歡迎的特色是一邊跑、田園景致映入眼簾，2500名跑友齊跑，場面震撼。

張維崢說，沿線除設置水資源宣導標語，行經的站點也是經過一番規畫，囊括寶隆紙廠、自來水淨水廠、農田水利環境教育園區，及三星路松樹千萬大道等著名景點，讓跑友盡情享受在地田園風光、人文風情等特色。

公所表示，5K、10K組分別取男、女前5名，頒贈獎盃及獎品，3組別完賽者則均可參加摸彩，眾人跑完都還捨不得離開，期待抽到大獎抱回家，現場氣氛熱烈。

雲林林內「超水」路跑最受歡迎的特色是一邊跑，身旁田園景致映入眼簾。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「超水」路跑最受歡迎的特色是一邊跑，身旁田園景致映入眼簾。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「超水」路跑最受歡迎的特色是一邊跑，身旁田園景致映入眼簾。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「超水」路跑最受歡迎的特色是一邊跑，身旁田園景致映入眼簾。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「超水」路跑3K超Chill組、5K超Fun組及10K超勇組今晨6點同時起跑。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「超水」路跑3K超Chill組、5K超Fun組及10K超勇組今晨6點同時起跑。記者陳苡葳／攝影

路跑 鄉長 疫情

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