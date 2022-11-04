嘉義市國際三分鐘影片大賽 《訂閱者》奪下金獎

「2022嘉義市國際三分鐘影片大賽」今日下午於嘉義市立博物館舉行頒獎典禮，總計共徵得1千022件作品（國內51件、國際971件），並由國內外評審委員團隊選出8件得獎作品，結果由來自俄羅斯聯邦的作品《訂閱者》奪下最大獎金獎。市長黃敏惠表示，藉由比賽挖掘優秀的國內外創作者，凝聚藝術的力量，讓嘉義成為藝術交流的據點。

黃敏惠表示，自2020年開辦「嘉義市國際三分鐘影片大賽」至今已3年，希望能挖掘優秀的國內外創作者，凝聚藝術的力量，讓嘉義成為藝術交流的據點。她恭喜導演黃明川獲第22屆國家文藝獎，黃導長期致力於影像創作藝術，敏銳地掌握歷史關鍵時刻影像，也記錄下台灣藝文界重要影音檔案，為台灣當代藝術史留下重大見證與藝術貢獻。

導演黃明川說，嘉義市雖然幅員不大，在藝術上卻有龐大的能量，並積極與國際接軌，參賽者們需在3分鐘內呈現出自己想表達的理念，挑戰自己的說故事能力與影像敘事能力，鼓勵世界各地影像創作者投稿創新的實驗性短片。

年度最優作品金、銀、銅三獎，各得獎盃及獎金1萬、8千及6千元美金；決選評選結果由來自俄羅斯的安東.斯米爾諾夫／Anton Smirnov其作品《訂閱者》（The Subscriber）奪下最大獎「金獎」，評審表示，創作者電影拍攝初體驗，全部手持機拍攝，帶給觀眾設身處地的感受，情緒對比與運鏡堆疊精準引人入勝，在片尾的結局有核心故事的彩蛋及驚人反轉。

《真實並不虛假》獲得「銀獎」、《王家媳婦》獲得「銅獎」、《與我一樣》獲得「最佳創意獎」、《原始僵局》獲得「最佳攝影獎」、《身而為人》獲得「最佳美術設計獎」、《囹圄》獲得「最佳演員獎」、《藏＆疾》獲得「評審特別獎」。得獎8部作品裡，地主國台灣表現相當耀眼，有3部皆為台灣導演的傲人成績，其他更有來自世界各國，包含伊朗、俄羅斯、加拿大的優秀作品，不但有新生代導演創作，且得獎作品皆是未曾公開播映之新作。

明、後天在嘉義in89豪華影城辦理免費的4場放映會，所有場次開放民眾現場索票，另明日特映會結束後更有一場映後座談，由評審導演黃明川擔任主持人，邀請本次得獎團隊共同與談，歡迎對攝影、視覺影像有興趣有想法的民眾或從事影像紀錄創作之工作者參加。