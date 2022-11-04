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林內「3億」戰火 雲縣府提數據公布花在這裡
雲林林內鄉長張維崢今天質疑，縣府稱補助林內鄉3億元「究竟在哪？」而縣長張麗善上午在坪頂青天府辦理施政報告時提及，有補助公所5000多萬農水路經費等，張維崢怒轟「問A答B、讓人感到答非所問」；對此，縣府公布實際數據，並強調持續在林內鄉及其他鄉鎮市推動有利民眾的建設。
張維崢指出，張麗善稱「光舖設農水路就有5968萬元」，他請縣府將清單拿出來，「說明到底做了哪些、什麼時候做的」不要含糊其辭，他也質疑，其中不知夾帶多少來自中央的補助款，抨擊張麗善「把別人功勞當成自己政績」。
縣府提出數據表示，張麗善上任後重視林內當地發展；據統計，2019年至今年林內鄉工程經費，縣府發包的各類工程及農水路改善金額為2億7312萬元，縣府補助林內鄉公所發包金額為5967萬元，近4年累計在林內鄉投入逾3億元建設，強調「讓鄉民及縣民有感，才是縣府施政目標」。
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