自己的喜餅自己做 再耕園邀新人做喜餅分享喜悅

嘉義基督教醫院再耕園庇護工場推出獨家的「海洋之心」喜餅禮盒，喜餅禮盒將由身心障礙員工協助新人們自行製作，近1個月以來已有10多對即將步入婚姻殿堂的新人預約，對未來能參與自己的喜餅製作非常期待。嘉基表示，活動除了提升庇護工場的身心障礙員工信心，也鼓勵新人分享喜悅的同時也參與公益。

再耕園主任謝昺村說，很多新人想要婚禮與公益結合，但往往只是購買商品，卻不清楚自己支持的機構或服務是什麼，遑論向親友介紹，這次邀請新人親身體驗，認識公益喜餅的服務價值與理念，未來也可以和庇護員工一起做自己的喜餅，

來自台中的謝先生和張小姐說，他們預計明年結婚，因為學姐的介紹，特地從台中來到再耕園體驗公益喜餅DIY，除了覺得產品好吃以外，也對再耕園庇護工場試吃會的用心規劃印象深刻。實際有跟庇護員工一起體驗做餅乾，讓自己對公益喜餅有了不一樣的真實感。