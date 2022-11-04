自己的喜餅自己做 再耕園邀新人做喜餅分享喜悅
嘉義基督教醫院再耕園庇護工場推出獨家的「海洋之心」喜餅禮盒，喜餅禮盒將由身心障礙員工協助新人們自行製作，近1個月以來已有10多對即將步入婚姻殿堂的新人預約，對未來能參與自己的喜餅製作非常期待。嘉基表示，活動除了提升庇護工場的身心障礙員工信心，也鼓勵新人分享喜悅的同時也參與公益。
再耕園主任謝昺村說，很多新人想要婚禮與公益結合，但往往只是購買商品，卻不清楚自己支持的機構或服務是什麼，遑論向親友介紹，這次邀請新人親身體驗，認識公益喜餅的服務價值與理念，未來也可以和庇護員工一起做自己的喜餅，
來自台中的謝先生和張小姐說，他們預計明年結婚，因為學姐的介紹，特地從台中來到再耕園體驗公益喜餅DIY，除了覺得產品好吃以外，也對再耕園庇護工場試吃會的用心規劃印象深刻。實際有跟庇護員工一起體驗做餅乾，讓自己對公益喜餅有了不一樣的真實感。
輔導員李華玲表示，庇護工場屬於非營利組織，意思是「提供保護的工作場域」，員工包含智能障礙、自閉症、精神障礙等身心障礙朋友，再耕園提供的工作訓練及就業能帶給他們社會參與、信心及自我肯定。歡迎有興趣的民眾撥打05-28526985轉232洽詢。
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