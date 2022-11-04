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台3線新去處！ 林內紙蝶生態地景園區亮相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左八）等人今為「林內紙蝶生態地景園區」揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左八）等人今為「林內紙蝶生態地景園區」揭牌。記者陳苡葳／攝影

雲林林內寶隆公園經縣府投入800萬元設置5座全新裝置藝術，打造穿梭虛實之間的藝文環境，呼應前身寶隆紙廠及紫斑蝶、猴群等當地特景，今起劃設「林內紙蝶生態地景園區」，未來串接斗六、古坑等地發展「雲東風景區」，可望帶動山區觀光潮。

縣長張麗善、城鄉發展處長林長造今與駐點藝術家張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠及蔡佳吟、黃啟軒等人為林內紙蝶生態地景園區揭牌。細數寶隆公園變遷過程，張麗善說，紙廠曾在林內經濟產業中扮演重要角色，因此以「紙」加上當地生態物種形塑環境意象。

張麗善說，包括展現翩翩飛舞的入口意象「鋼雕蝴蝶」，及傳遞小猴群與八色鳥、紫斑蝶互動情形的「舞猴」、以梅花鹿及紫斑蝶呈現台灣特有生態風貌的「鹿與蝶」、採AR擴增實境技術，重現群蝶翩翩飛舞意象的「翩翩」、創造一座宛如紫斑蝶山屋的「森徑間」、與呈現昆蟲尚未羽化前的樣貌的「好多好多蟲蟲」。

水牛設計部落呂耀中說，此次創作計畫歷時半年而成，當中也結合成功國小全校29名學生的紫斑蝶圖騰作品，並集結成冊、紀念收藏，後續推出導覽解說、網站及AR體驗，也將再增加地景藝術照明，提供民眾合宜的拍照打卡空間，認識林內生態環境。

林內紙蝶生態地景園區緊鄰台3線，是彰化進入雲林的門面，林長造說，盼強化觀光量能，成為網紅打卡亮點，後再串聯雲東其他景點，吸引遊客到訪雲林觀光，接續還會規畫第2、3期，豐富地景面貌，及種植蜜源植物吸引紫斑蝶停留。

雲林林內寶隆公園結合當地生態特色打造的5座裝置藝術今天亮相。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園結合當地生態特色打造的5座裝置藝術今天亮相。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園裝置藝術今天亮相，縣長張麗善（右）與民眾開心合影留念。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園裝置藝術今天亮相，縣長張麗善（右）與民眾開心合影留念。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園裝置藝術多樣，包括採AR擴增實境技術、重現群蝶翩翩飛舞意象的「翩翩」。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園裝置藝術多樣，包括採AR擴增實境技術、重現群蝶翩翩飛舞意象的「翩翩」。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園今起變身「林內紙蝶生態地景園區」。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆公園今起變身「林內紙蝶生態地景園區」。記者陳苡葳／攝影

紫斑蝶 雲林 張麗善

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