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2023年倒數計時 台南耶誕跨年系列活動啟動

中央社／ 台南4日電

2023年倒數計時，台南市政府開始啟動耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲今天公布首波卡司，12月3日起一連5個週末將邀請國內外劇團及藝人登台演出，讓市民一路歡樂到年底。

黃偉哲今天公布2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動首波卡司，12月3日熱鬧揭幕直到31日，一連5個週末，包括3場親子活動及3場大型演唱會，讓國內外劇團和藝人陪同市民迎新年。

黃偉哲指出，耶誕跨年在即，市府已規劃系列活動，12月3日起每週都有不同活動，讓市民享受過節氣氛，市府後續還會公布眾多卡司。

台南市政府發布新聞稿指出，2023耶誕跨年系列活動首波卡司，包括搖滾嘻哈雙天團「八三夭」、「玖壹壹」；金曲最佳樂團「麋先生」；療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」；台饒新世代「潤少」；及演唱「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」、甫獲得金鐘獎戲劇類主題歌曲獎項的歌手「琳誼」；「造夢者樂團」首場表演也將獻給台南。

3場親子活動分別是12月3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，由銀河谷音劇團演出「糖果屋」；12月4日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出「愛道歉的小狐狸」；12月10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，由小青蛙劇團帶來「MAGIC聖」。

3場演唱會分別是12月17日新營南瀛綠都心的南瀛草地音樂會；12月24日永華市政中心西側廣場的搖滾耶誕演唱會；12月31日永華市政中心西側廣場的台南好YOUNG跨年晚會

市府表示，耶誕跨年活動將全面提升公共安全等級，動員更多義消警力，人潮過度擁擠時將啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量；參與市民應事前了解醫護站、服務台位置，保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

跨年晚會 台南市長 演唱會

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