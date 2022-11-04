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台北旅展開幕吸客衝人氣 嘉縣府邀女神張家瑋火辣開場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館。吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋（右）站台。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館。吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋（右）站台。圖／嘉縣府提供

2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館，為吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台，吸引粉絲搶拍張家瑋，張家瑋趁機將嘉義好吃、好玩、好買推薦給大家。

文化觀光局長許有仁與張家瑋宣布嘉義縣館開張，張家瑋擔任嘉縣觀光大使，分享3大好康優惠，好康一：旅展期間到嘉縣展館按讚追蹤「慢遊嘉義」粉專的前250名粉絲，獲得1張最夯的佐登妮絲城堡免費入園券（價值300元），她說，看到網路超多人分享美照，就像飛去歐洲拍的照片，她也好想趕緊排假去當1日城堡公主。

好康二：嘉縣這次帶來很多在地小吃美食，天天送200份讓大家品嘗，有「奮起湖百年檜木甜甜圈」、「鈴蘭碗粿」及「piepiya廚房老麵包」，每天都不一樣。

好康三：電子票券提前線上購票，到景點用手機出示QRcode就能輕鬆旅遊，嘉縣推出好玩卡，讓遊客便利購電子票券，旅展期間「故宮南院線1日遊嘉、鄒族文化體驗券、新港魅力商圈美食券、文青懷舊五分車」這四組套票，買一套送一套，買其他好玩卡產品送伴手禮。

許有仁說，參加台北旅展，嘉縣卯足勁，不僅帶25家業者北上參展，還把人氣美食直送旅展，邀請遊客把握旅展期間到嘉縣展館搶優惠，預告明天下午2點半，將由縣長翁章梁與時尚玩家林莎合體宣傳嘉義觀光，邀請遊客到旅展搶優惠。

2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館，為吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館，為吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館，為吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台，文化觀光局長許有仁（左）與張家瑋宣布嘉義縣館開張。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館，為吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台，文化觀光局長許有仁（左）與張家瑋宣布嘉義縣館開張。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館。吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台。圖／嘉縣府提供
2022ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府設嘉義縣館。吸客衝人氣，邀請本土劇「真人娜美」之稱的張家瑋站台。圖／嘉縣府提供

旅展 嘉義

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