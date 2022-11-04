打通嘉市中央排水任督二脈 通港橋拓寬工程開工

嘉義市北港路的通港橋，因橋梁長度小於中央排水寬度，為治水將耗資1億2千6百萬元改建，嘉義市政府今天舉行工程開工典禮，因北港路是通往國道一號要道，採分邊施工不會全線封閉，第1階段封東向車道、第2階段封西向，預計2024年3月完工。市長黃敏惠表示，透過通港橋的改建，打造嘉義市西區大發展的門面，帶動地方發展更興盛。

市長黃敏惠表示，中央排水集水區橫跨嘉義市東、西區，面對極端氣候帶來短延時暴雨的挑戰，市府積極思考並著手應對、提升城市防洪韌性。工程將改善位於北港路下方通港橋渠道寬度，將橋下通水斷面由原先的16公尺加寬為26公尺，以增加中央排水渠道通洪能力、改善嘉義市垂楊路兩側積淹水問題，未來更將進一步改善中央排水最下游90度直角轉彎的狀況。

黃敏惠表示，北港路為嘉義市交通要道，為維持市民通行便利，改建工程將採「半半施工」分二階段進行施工，並規劃相關替代道路供民眾提前改道使用，但仍可能會有交通壅塞的狀況，希望市民配合與包容，期待透過通港橋的改建，打造嘉義市西區大發展的門面，帶動地方發展更加興盛。

市府工務處表示，市府積極向中央爭取補助經費辦理通港橋改建工程，並依據中央排水治理計畫進行橋長改建，以單跨橋梁不落橋墩方式設計，改建後橋梁長度為31公尺，橋下渠道寬度由原16公尺加寬為26公尺，更增加橋下渠道通洪量約85%，在番仔溝橋及通港橋二處通洪瓶頸改善完成後，中央排水渠道通洪量每小時將可增加11萬2千320立方公尺，約為45個標準游泳池水量，將大幅提升嘉義市防洪韌性。