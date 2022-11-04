台南耶誕誇年首波卡司公布有八三夭、玖壹壹 造夢者壓軸

台南市府今天公布耶誕跨年系列活動場次及卡司內容，12月3日至31日一連5個周末，舉辦3場大型親子活動及3場演唱會，邀國內外劇團及藝人共30組演出，今天首波卡司公布包括八三夭、玖壹壹、糜先生等，還有知名歌手及製作人范逸臣等組成的全新團體「造夢者」樂團，31日陪大家跨年，市長黃偉哲邀大家提前安排行程，來台南迎新送舊。

市長黃偉哲表示，台南好YOUNG耶誕跨年活動，增加1場親子活動共有3場，除麻豆總爺及佳里蕭龍園區外，還增加善化糖廠，讓南科一帶親子同樂，3場活唱會延續新營和西側廣場2場，有將近30組藝人，1場平均有10組，且都是雄罷一方很厲害的藝人，在其他縣市是耶誕或跨年的壓軸，在台南市更是壓軸，整個12月是high台南。

台南市府今天邀請31日跨年壓軸造夢者樂團現場演出，是由知名歌手和製作人范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧組成的全新團體，正在拍戲的范逸臣向劇組請假 出席，忙著製作新專輯的陳建寧和阿沁，也放下錄音工作，3人表示造夢者樂團的首場表演特別獻給台南，阿沁也為這次表演減重12公斤，並重新編曲練唱，希望帶給大家耳目一新的感受；市長黃偉哲致送東山龍眼蜂蜜及麻豆柚子蔘給他們護嗓保養。

黃偉哲他今天首波藝人卡司，包括搖滾嘻哈雙天團括八三夭、玖壹壹；還有金曲最佳樂團糜先生，療癒系民謠雙主唱Crispy脆樂團；台南男孩台饒新世代潤少、及演唱俗女養成記2插曲蚵仔麵線的台南女孩琳誼；另還有第2、第 3波卡司會接續公布。

3場親子活動為12月3日蕭壟文化園區，銀河谷音樂劇團出糖果屋；12月4日善糖文化園區，蘋果劇團演出愛道歉的小孤狸；12月10日麻豆總爺藝文中心，小青蛙劇團演出。