救國團台南歸仁團委會辦今年第46場捐血 協助紓解血荒

台南市歸仁團委會今天在歸仁大廟仁壽宮前舉辦捐血活動，熱心會員出錢出力，今年到目前已經辦46場、募集6700多袋鮮血，這個月至少還要再辦4場場，年底至少再10場，協助捐血中心紓解血荒。

今天歸仁團委會會長陳姿文、副會長吳忠桀與諮詢委員蔡慶賢，委員陳富豪及義工方麗幸、柯榮東、曾月昭、劉德、蔡麗鳳、李金山等參與，號召民眾捐血。

歸仁團委會總幹事郭江海表示，今天捐贈500CC的民眾，除了固定的關廟麵、餐包、米粉、口罩、袖套等禮品，還加贈友人無名氏贊助西螺蔭油。

他說，上個月在歸仁區公所辦捐血時，一名路過吳小姐表示自己是上班族，因健康因素無法捐血，常看到團委會舉辦捐血、以前也參加救國團活動，雖然自己能力有限，決定這一次開始每次贊助星巴克咖啡兌現券至少10張，前兩天她拿來，今天分送給前10名捐500CC血的民眾。