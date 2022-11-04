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工地旁掛信箱成台南「另類」競選總部 附近民眾也好奇

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市議員候選人陳進星在安南區公學路二路段建地工地上懸掛一只信箱，充當臨時競總中心。記者邵心杰／攝影
台南市議員候選人陳進星在安南區公學路二路段建地工地上懸掛一只信箱，充當臨時競總中心。記者邵心杰／攝影

台南市第6選區市議員候選人陳進星在安南區公學路二路段上經地主同意，在建地工地上懸掛一只信箱，上頭註明其個人手機號碼而充當臨時競總中心，惟該中心並無實體建物及人員進駐，連民眾都不知這有競選中心，惟轄區派出所與陳連繫後，只好結合附近巡邏箱加強巡簽。

「咦！這是競選總部，不會吧」，記者抵該競總中心僅見一只信箱，詢問附近民眾猛搖頭，這怎會有競選總部，現場是建築中的工地，且依信箱所留手機號碼「您撥的號碼，暫停使用」。

陳進星出身本庄子弟，為和順國小顧問，他在工地圍籬上懸掛幾支競選旗幟，提出「調整敬老金，解決安中河」等政見，他籌措20萬元保證金參選，為完成父親的遺願。附近民眾說，陳長相酷似洪金寶。

然而，為加強候選人總部安全維護，台南市警三分局長安派出所與當事人取得聯繫，但因該中心並無實體建物且無人員進駐，該信箱功能較像是意見箱，認無安全之虞，派出所只好結合附近巡邏箱加強巡簽。

陳進星在工地圍籬上懸掛幾支競選旗幟，提出「調整敬老金，解決安中河」等政見宣傳。記者邵心杰／攝影
陳進星在工地圍籬上懸掛幾支競選旗幟，提出「調整敬老金，解決安中河」等政見宣傳。記者邵心杰／攝影

競選總部 2022大選 台南市選舉

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