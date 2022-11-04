工地旁掛信箱成台南「另類」競選總部 附近民眾也好奇

台南市第6選區市議員候選人陳進星在安南區公學路二路段上經地主同意，在建地工地上懸掛一只信箱，上頭註明其個人手機號碼而充當臨時競總中心，惟該中心並無實體建物及人員進駐，連民眾都不知這有競選中心，惟轄區派出所與陳連繫後，只好結合附近巡邏箱加強巡簽。

「咦！這是競選總部，不會吧」，記者抵該競總中心僅見一只信箱，詢問附近民眾猛搖頭，這怎會有競選總部，現場是建築中的工地，且依信箱所留手機號碼「您撥的號碼，暫停使用」。

陳進星出身本庄子弟，為和順國小顧問，他在工地圍籬上懸掛幾支競選旗幟，提出「調整敬老金，解決安中河」等政見，他籌措20萬元保證金參選，為完成父親的遺願。附近民眾說，陳長相酷似洪金寶。