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朴子市長候選人涂建軒批鐵支路公園2期未驗收啟用 公所駁斥

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供
嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供

嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午批公所發包鐵支路公園2期工程，為收割政績趕著完工，未驗收就讓民眾使用，若發生危險誰負責？公所說，查驗後承包商已依工程契約完成，步道等設施查無影響民眾使用安全疑慮，依照縣府類似工程案例，開放提供使用。

涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現許多問題，不僅步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢，這是要讓晚上運動民眾「步步驚心」嗎？依據昨天市代會質詢，回覆證實鐵支路第2期工程沒驗收，「未驗收先使用」，讓鄉親運動，若發生危險誰負責？市民如何放心市長吳品叡領導的公所。

他說，吳品叡團隊大內宣寫著「親身體驗」，讓市民當白老鼠嗎？讓愛運動市民充當工程安全測試員，將個人「政治利益」凌駕「市民利益」，陷公所公務員違法之虞，將同仁推上火線。

市公所說，工程9月21日完工，9月28日與監造單位辦理現場工區竣工查驗，承包商已依工程契約圖說規定，完成所有工項，步道相關設施查無影響民眾使用安全疑慮，依照縣府類似工程案例，開放使用。

另查縣府或其他國內工務單位，辦理供民眾使用公共場域等相關工程案例，如道路路面刨鋪、人行道或公園整修（新設）工程等，按慣例，工程完工後且於竣工查驗時，無重大嚴重影響民眾使用安全情事，為利便民即會開放使用；另各項工程施工期間至驗收合格前，都屬工程保險期間範圍，對使用民眾提供保障。

嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供
嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供
嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供
嘉義縣朴子市長選戰激烈，民進黨提名市長候選人涂建軒上午查看鐵支路公園2期工程，發現步道不平，許多塑膠管高低不一，甚至有些還藏在草叢。圖／涂建軒競總提供

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