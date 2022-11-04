泰迪熊出沒台南新營文化中心 黃偉哲邀大家來拍好拍滿

經典泰迪熊裝置展今天起到12月11日在新營文化中心登場，市長黃偉哲到場開箱，「歡迎大家來盡情拍好拍滿，與萌熊合影捕捉最美好回憶」，另11日新營南瀛綠都心公園有8到10米高8座充氣泰迪熊展出。

新營文化中心表示，取得泰迪熊授權，出借各式大大小小的「熊寶寶」迎接「熊粉」造訪。以泰迪熊家族為主題，布置「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，打造充滿溫馨趣味拍照場景，有高2米4大熊泰迪熊絨毛娃娃、與人同高泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊等，民眾可在特別座位區跟熊熊拍照。

市長黃偉哲表示，一次看到這麼多「泰迪熊」，是非常療鬱的，前陣子的「米奇」大受歡迎，但他更喜歡泰迪熊，歡迎大新營區的大小朋友大家一起來，今天先登場的是近200隻大小不一的「熊寶寶」，可愛身影要讓熊粉全都拍好拍滿，11月11日起在南瀛綠都心的陽光大草坪，還有大型充氣泰迪熊要跟大家見面現身，喜歡熊熊的大小朋友們，千萬別錯過。

新營文化中心表示，因疫情因素，請民眾不要環抱、或碰觸泰迪熊玩偶，讓每個民眾都能安心地拍照，共同陪伴大家度過一個溫馨浪漫的冬季。