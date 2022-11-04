台南官民協力打造「大新營影視漫遊街區」爭取遊客來玩

台南市政府今天在新營鐵道地景公園舉辦「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」成果發表會，市長黃偉哲與多名地方人士到場、強調公私協力共同打造特色商圈，活絡地方經濟。

黃偉哲表示，很高興見證大新營影視漫遊街區營造成果發表，「眾所皆知，許多優質影視作品以大新營區取景如斯卡羅、俗女養成記2等，讓許多觀眾見識到台南之美」，因此市府結合影視產業及大新營區文化產業打造影視漫遊街區，「致力發揮台南軟實力，大力推廣台南之美。」

台南後壁、鹽水及新營區近年因台劇取景聲名大噪，不少景點像鹽水水岸內糖廠影視園區、八角樓、永成戲院與後壁俗女村等吸引不少劇迷來打卡觀光。

經發局表示，今年協助商圈參與經濟部中小企業處的「街區營造競賽補助計畫」，台南2案獲選，其一就是後壁、鹽水及新營商圈組成的「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」，此計畫不只提升商圈整體環境及服務，也將逐步打造成為「大新營影視漫遊街區」，讓台劇有影視基地盡情拍攝，創造更多台灣文化軟實力，也可帶動觀光人潮，促進當地產業及觀光發展。

經發局長陳凱凌表示，發表會展示新營商圈在民權路上的變電箱美化彩繪；鹽水商圈在觀光美食城建立夜間食堂及打卡燈牆藝術裝置；後壁菁寮老街架設水霧降溫裝置及增加公共區域垃圾桶，旅客遊玩更方便、舒適。

另協助大新營地區105家店家上架「台南好覓TainanPass」平台及建置數位主題玩樂地圖，消費者上網就可輕鬆購買當地伴手禮。還有開發後壁「文青俗女」及鹽水「懶人小當家」商圈特色伴手禮組合等，歡迎全台民眾趕快來遊玩，「絕對會帶給你煥然一新的豐富體驗。」