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台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋 終於改建今動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝
台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝

台南市道165線白河、東山交界急水溪青葉橋河段淤積，遇颱風、大雨來襲洪水就漫淹橋梁封閉、交通中斷甚至居民受困。市府爭取經費改建青葉橋，上午動土開工。

工務局說，急水溪青葉橋現況為六跨預力I型梁橋，全寬為13公尺，橋長210公尺，落5墩，改建後長度約620公尺，其中橋梁長410公尺，全寬為13公尺，配置10跨預力I型梁橋，同時梁底也提高1.23公尺，橋梁兩側引道刨舖與既有道路銜接，預計於113年5月底完工。

市長黃偉哲主持青葉橋改建工程動土典禮，白河國小太鼓隊開場表演，第五河川局長莊曜成及在地民代、里長、鄉親等到場觀禮。

黃偉哲表示，急水溪青葉橋河段早期就有淤積問題，加上河道本身有些彎度，颱風或下豪大雨時，因橋梁梁底高程不足容易淹水必需封閉，影響通行與安全，改建有其必要性。

黃偉哲指出，為提升居民出入安全，不再每年受到汛期淹水之苦，已爭取到第五河川局補助2億6910萬元，再加市府配合款7590萬元及用地費500萬元，總計3億5千萬元，除「截彎取直」改建青葉橋，並在橋梁兩側鋪設引道，打造安全、寬敞又平穩的交通環境。

工務局表示，青葉橋往北通往白河，往南通往東山，是串連附近地區重要通行路段。改建完成後可除解決居民長期遇雨為患問題，並可提升果農農產品運輸的便利性及區域經濟效益。

台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝
台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝
台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝
台南急水溪青葉橋河段淤積大雨就封橋，市府爭取經費改建今天動土。記者周宗禎／翻攝

黃偉哲 颱風 淹水

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