謝龍介批南科周遭塞車嚴重 市府：運用智慧科技改善

台南市國民黨市長參選人謝龍介今天騎機車前往南科園區，體驗通勤族塞車之苦，質疑台南市交通問題沒有明顯改善；市府表示，已運用「智慧科技改善交通、2023年行車會更順暢」。

市府指出，台南市交通議題一直受到市民重視，市府導入AI影像辨識、車聯網技術、雲端運算等智慧交通科技，加快紓解車流，並推動六大路廊專案改善計畫，上、下午尖峰旅行時間節省逾11%，成效顯著；2023年將再針對大台南多條易壅塞幹道，建置42組智慧號誌，預計能讓用路人節省10%旅行時間，行車更暢快。

市長黃偉哲指出，台南都市發展相當早，城市道路拓寬及挖掘地下道都不容易，且缺少捷運系統，所以車流特別多，尤其上下班時間最容易塞車，為了解決交通壅塞，市府導入智慧交通科技，例如AI影像辨識、車聯網技術、雲端運算等，盼能加快疏解車流，也讓用路人便捷取得用路資訊。

交通局表示，在各項智慧科技的應用上，最不可或缺的就是大台南智慧交通中心的資訊整合、雲端運算和即時監控功能。交通中心透過蒐集車輛偵測器車流數據、道路施工訊息、車輛事故等資訊，並結合google旅行時間分析市區道路壅塞程度，即時地依據車流現況增加路口綠燈秒數，藉此改善市民最受困擾的塞車問題。