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謝龍介批南科周遭塞車嚴重 市府：運用智慧科技改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市國民黨市長參選人謝龍介批南科周遭塞車嚴重，市府表示已運用智慧科技改善。圖／台南市政府提供
台南市國民黨市長參選人謝龍介批南科周遭塞車嚴重，市府表示已運用智慧科技改善。圖／台南市政府提供

台南市國民黨市長參選人謝龍介今天騎機車前往南科園區，體驗通勤族塞車之苦，質疑台南市交通問題沒有明顯改善；市府表示，已運用「智慧科技改善交通、2023年行車會更順暢」。

市府指出，台南市交通議題一直受到市民重視，市府導入AI影像辨識、車聯網技術、雲端運算等智慧交通科技，加快紓解車流，並推動六大路廊專案改善計畫，上、下午尖峰旅行時間節省逾11%，成效顯著；2023年將再針對大台南多條易壅塞幹道，建置42組智慧號誌，預計能讓用路人節省10%旅行時間，行車更暢快。

市長黃偉哲指出，台南都市發展相當早，城市道路拓寬及挖掘地下道都不容易，且缺少捷運系統，所以車流特別多，尤其上下班時間最容易塞車，為了解決交通壅塞，市府導入智慧交通科技，例如AI影像辨識、車聯網技術、雲端運算等，盼能加快疏解車流，也讓用路人便捷取得用路資訊。

交通局表示，在各項智慧科技的應用上，最不可或缺的就是大台南智慧交通中心的資訊整合、雲端運算和即時監控功能。交通中心透過蒐集車輛偵測器車流數據、道路施工訊息、車輛事故等資訊，並結合google旅行時間分析市區道路壅塞程度，即時地依據車流現況增加路口綠燈秒數，藉此改善市民最受困擾的塞車問題。

交通局並特別針對六大路廊推動專案改善計畫，完成永康區中正北路及小東路、東區東門路、南區大同路及健康路、新市區新港社大道等六大易壅塞路廊，提出週期延長、左轉紓解、警力疏導、智慧交控等四大改善策略，成效顯著，上午尖峰旅行時間節省11%，下午尖峰旅行時間節省12%。

台南市府表示，已運用智慧科技改善南科周遭塞車嚴重的問題。圖／台南市政府提供
台南市府表示，已運用智慧科技改善南科周遭塞車嚴重的問題。圖／台南市政府提供

塞車 謝龍介 2022大選 台南市長

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