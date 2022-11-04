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嘉縣議員第4選區綠營內鬨 未獲提名蔡建漢傳承父親遺願參選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員第4選區10人搶6席，競選爆炸，綠營內鬨，議員蔡鼎三2018年連任，隔年1月因病過世，兒子蔡建漢(左)登記爭取提名，未獲提名，堅決參選，明天成立競選總部。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員第4選區10人搶6席，競選爆炸，綠營內鬨，議員蔡鼎三2018年連任，隔年1月因病過世，兒子蔡建漢(左)登記爭取提名，未獲提名，堅決參選，明天成立競選總部。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議員第4選區人口減少，議員席次從7席減為6席，10人搶6席，競選爆炸，綠營內鬨，議員蔡鼎三2018年連任，隔年1月因病過世，兒子蔡建漢登記爭取提名，未獲提名，堅決參選，延續父親服務鄉親，明天成立競選總部，他批黨部未辦理初選， 也未退還12萬元登記費，還開除黨籍，對他很不公平。

蔡建漢憤憤不平說，他父親蔡鼎三議員，加入民進黨30年，參選過2屆鄉長、3屆縣議員，為黨為地方努力打拚一輩子，他入黨6年，也擔任過黨務專員2年，為傳承父親遺願，參選議員，向民進黨縣黨部爭取提名。

他登記初選，但縣黨部沒辦理初選，直接徵召提名，沒辦理初選，連登記費12萬也沒發還給他，實在沒有道理，縣黨部還將他開除黨籍，12萬到現在都沒還，實在欺負他夠夠。

蔡建漢說，從爺爺蔡榮木擔任4屆東石鄉長，爸爸蔡鼎三擔任2屆議員，他們不曾用民代，為家族爭取事業或是「事頭」，清白參政，他延續爺爺和爸爸服務理念精神，參與議員選舉，繼續當鄉親的靠山，黨部對他很不公平，雖未獲提名，他還是秉持民進黨理念參選，拜託大家替他打抱不平。

縣黨部主委陳川崎說，提名以現任議員優先，東石鄉徵召提名入黨尋求連任資深議員姜梅紅，六腳鄉提名呂文正，依黨規，登記初選登記費不發還，未獲提名登記參選違紀。

議員 2022大選 嘉義縣選舉

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