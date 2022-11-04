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媽祖「醫美」整容恢復容貌 300多年雲林六房媽祖尊容重現

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
沒有回家廟宇供奉已三百多年歷史的雲林縣六房媽祖經年累月搬動碰撞，神尊容顏剝落受損（右），經修復師修容後恢復原有容貌（左）。記者蔡維斌／翻攝
沒有回家廟宇供奉已三百多年歷史的雲林縣六房媽祖經年累月搬動碰撞，神尊容顏剝落受損（右），經修復師修容後恢復原有容貌（左）。記者蔡維斌／翻攝

以沒有固定廟宇每年都移駕搬家聞名遐邇的雲林縣六房媽祖，正尊神像因年代久遠加上經年累月搬動、沈重鳳冠負荷，致尊容斑駁龜裂、蟲蛀及木胎外露，急需整容修復，經六房媽會擲筊請示並大會議決後，邀請「名襄文化事業」修復師李志上進行檢視診斷後，今年9月以先進的技術展開「醫美整容」，為期1個月修復完成，昨晚在大北勢紅壇舉辦修容慶成典禮，六房媽祖尊容重現，信徒爭相膜拜祈福。

修容慶成典禮邀請雲林縣長張麗善為聖母戴上奉帽，並用毛巾以不碰觸神像，左右比劃，象徵為聖母擦拭洗塵，隨後再恭請聖母安座，進行三獻禮，六房媽會理事長徐萬成獻茶、縣長張麗善獻胭脂水粉、爐主獻金銀財帛，並率全場信徒團拜，信徒也爭相一睹修容後的媽祖神尊容貌。

六房媽會指出，媽祖神尊為木質雕刻，搭配金屬製鳳冠珠簾，頭部因長年承受鳳冠的重量及鉛線固定的壓力，加上迎請神像時晃動過大，致使珠簾斷裂波及神像面部，造成局部受損。此外，神像歷經多年巡迴搬遷移地供奉，也有蟲蛀孔洞、煙燻及木胎外露的情形。

六房媽會說，由於「六房媽過爐」這已列國家重要民俗，為讓無形文化資產得以永續，避免神像受損持續惡化，決定修護保存作業，也獲得聖母連續三聖筊同意。為確保用料工法周延，也向文化部及雲林縣府報備，且為不影響信徒參拜，特別選定參拜時間過後，以少量多次的方式進行修復，過程嚴謹，就為確保神尊完好。

張麗善表示，「六房媽過爐」是國家重要民俗，巷七是內重要的宗教盛事，感謝六房媽會對維護有形、無形文化資產的用心。文觀處長陳璧君也表示，從籌備到完成修復工程歷時近1年，足見六房媽會為延續文物的認真與細心。

六房媽會理事長徐萬成指出，這次神像修護以「不退神」及「不破壞神像原貌」為原則。感謝修復師李志上，以逐步堆疊塗料的方式修補媽祖正駕神像面容，搭配可逆性的補強加固措施，不僅保留神像目前慈祥和藹的神韻，也還原信徒心目中神像古樸典雅又不失威嚴的樣貌。

六房媽祖修容慶成典禮，六房媽會率全體信徒恭迎神尊移駕紅壇神殿並進行團拜。記者蔡維斌／翻攝
六房媽祖修容慶成典禮，六房媽會率全體信徒恭迎神尊移駕紅壇神殿並進行團拜。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善象徵性為神尊拭臉淨容後，神尊移駕進入神殿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善象徵性為神尊拭臉淨容後，神尊移駕進入神殿。記者蔡維斌／翻攝
六房媽祖修容慶成典禮，六房媽會率全體信徒團拜，恭迎神尊移駕紅壇神殿。記者蔡維斌／翻攝
六房媽祖修容慶成典禮，六房媽會率全體信徒團拜，恭迎神尊移駕紅壇神殿。記者蔡維斌／翻攝
修復師說明六房媽祖神尊修復過程。記者蔡維斌／翻攝
修復師說明六房媽祖神尊修復過程。記者蔡維斌／翻攝

媽祖 文化資產

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