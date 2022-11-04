媽祖「醫美」整容恢復容貌 300多年雲林六房媽祖尊容重現

以沒有固定廟宇每年都移駕搬家聞名遐邇的雲林縣六房媽祖，正尊神像因年代久遠加上經年累月搬動、沈重鳳冠負荷，致尊容斑駁龜裂、蟲蛀及木胎外露，急需整容修復，經六房媽會擲筊請示並大會議決後，邀請「名襄文化事業」修復師李志上進行檢視診斷後，今年9月以先進的技術展開「醫美整容」，為期1個月修復完成，昨晚在大北勢紅壇舉辦修容慶成典禮，六房媽祖尊容重現，信徒爭相膜拜祈福。

修容慶成典禮邀請雲林縣長張麗善為聖母戴上奉帽，並用毛巾以不碰觸神像，左右比劃，象徵為聖母擦拭洗塵，隨後再恭請聖母安座，進行三獻禮，六房媽會理事長徐萬成獻茶、縣長張麗善獻胭脂水粉、爐主獻金銀財帛，並率全場信徒團拜，信徒也爭相一睹修容後的媽祖神尊容貌。

六房媽會指出，媽祖神尊為木質雕刻，搭配金屬製鳳冠珠簾，頭部因長年承受鳳冠的重量及鉛線固定的壓力，加上迎請神像時晃動過大，致使珠簾斷裂波及神像面部，造成局部受損。此外，神像歷經多年巡迴搬遷移地供奉，也有蟲蛀孔洞、煙燻及木胎外露的情形。

六房媽會說，由於「六房媽過爐」這已列國家重要民俗，為讓無形文化資產得以永續，避免神像受損持續惡化，決定修護保存作業，也獲得聖母連續三聖筊同意。為確保用料工法周延，也向文化部及雲林縣府報備，且為不影響信徒參拜，特別選定參拜時間過後，以少量多次的方式進行修復，過程嚴謹，就為確保神尊完好。

張麗善表示，「六房媽過爐」是國家重要民俗，巷七是內重要的宗教盛事，感謝六房媽會對維護有形、無形文化資產的用心。文觀處長陳璧君也表示，從籌備到完成修復工程歷時近1年，足見六房媽會為延續文物的認真與細心。