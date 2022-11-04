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新盧山橋落成 黃敏惠牽耆老開箱
連接嘉義市與嘉義縣民雄鄉的盧山橋每逢颱風或暴雨必須封橋，影響交通，市府爭取補助及嘉邑行善團捐款，斥資7.5億元在一旁新建雙拱橋，單跨不落墩，墊高橋體並有4線車道，市長黃敏惠等人昨主持通車儀式，舊橋預計12月拆除。市府指出，新橋路基及兩端連接路面的引道尚未完工，暫時開放兩線車道通行，呼籲駕駛人通過要小心。
黃敏惠說，舊盧山橋已使用40年，道路呈90度轉彎，事故頻傳，橋梁底部較低，颱風、豪雨水量大會淹過橋面，新橋通車後，未來不必再受封橋的不便了。
黃敏惠與立委王美惠、嘉市嘉邑行善團理事長徐文志等人參加通車典禮，黃敏惠牽著87歲後庄里耆老詹德輝走過橋，做通車巡禮，搭配嘉義市真武宮、民雄秀林村紫極宮神轎，保佑平安。
市府指出，新盧山橋將舊橋截彎取直，與兩端平面道路直線連接，全長205公尺、寬21.4公尺，拱肋最高34公尺，橋面採人車分離設計，內側有4線車道，外側有寬1.5公尺人行步道及6處觀景台，可望帶動地方觀光成為新亮點。
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