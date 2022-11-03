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六房媽祖正尊「進廠維修」聖顏恢復 循古禮賀修容慶成

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
已有300多年歷史的六房媽祖，正駕神尊聖顏承受經年過爐移駕已明顯斑駁、龜裂。本報資料照
已有300多年歷史的六房媽祖，正駕神尊聖顏承受經年過爐移駕已明顯斑駁、龜裂。本報資料照

列屬國家重要民俗的雲林縣「六房媽」，因無固定廟宇，每年由5股34庄輪流建紅壇供奉，不過經年過爐移駕，正駕神尊臉部碰撞摩擦老化、龜裂，經修護師1個月「修容」今已恢復古老神像容顏，晚間9點半循古禮舉辦修容慶成典禮，由縣長張麗善為神像奉帽、洗塵、安座、獻禮。

信徒遍及各地的六房媽祖正尊，300多年來每年移駕至新建紅壇過爐，過程中鳳冠珠廉多少會碰撞聖顏，加上神像年代已久、長年香火煙薰，使顏面明顯看出剝裂受損。

今年初六房媽會一致決定為媽祖進行「醫美整容」，經擲筊邀請台南藝大出身的總修護師李志上為媽祖診斷，以「不退神、不破壞神像原貌」原則，進行為期1個月的夜間「修容」。

六房媽會理事長徐萬成說，正駕神尊臉部修護加固工程依逐步堆疊塗料修補，以自然工法形成，不做過多改變，修舊如舊，保留神像舊有的歷史神韻，並具備可逆的補強加固措施，恢復聖顏原有容貌。

今晚的修容慶典在大北勢股紅壇循古禮舉行，由張麗善為六房媽戴上奉帽，以毛巾擦拭洗塵，恭請神尊安座後，獻上參茶及胭脂水粉、金銀財帛，團拜後禮成，六房媽會也計畫，日後每年會為正駕神尊進行2次檢修，永久保存聖顏。

修護師李志上已修復六房媽祖正駕神尊聖顏，六房媽會今晚循古禮舉辦修容慶成典禮。圖／中華民國六房媽會提供
修護師李志上已修復六房媽祖正駕神尊聖顏，六房媽會今晚循古禮舉辦修容慶成典禮。圖／中華民國六房媽會提供

媽祖 張麗善

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