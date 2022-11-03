六房媽祖正尊「進廠維修」聖顏恢復 循古禮賀修容慶成

列屬國家重要民俗的雲林縣「六房媽」，因無固定廟宇，每年由5股34庄輪流建紅壇供奉，不過經年過爐移駕，正駕神尊臉部碰撞摩擦老化、龜裂，經修護師1個月「修容」今已恢復古老神像容顏，晚間9點半循古禮舉辦修容慶成典禮，由縣長張麗善為神像奉帽、洗塵、安座、獻禮。

信徒遍及各地的六房媽祖正尊，300多年來每年移駕至新建紅壇過爐，過程中鳳冠珠廉多少會碰撞聖顏，加上神像年代已久、長年香火煙薰，使顏面明顯看出剝裂受損。

今年初六房媽會一致決定為媽祖進行「醫美整容」，經擲筊邀請台南藝大出身的總修護師李志上為媽祖診斷，以「不退神、不破壞神像原貌」原則，進行為期1個月的夜間「修容」。

六房媽會理事長徐萬成說，正駕神尊臉部修護加固工程依逐步堆疊塗料修補，以自然工法形成，不做過多改變，修舊如舊，保留神像舊有的歷史神韻，並具備可逆的補強加固措施，恢復聖顏原有容貌。