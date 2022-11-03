七股光電爭議 南市府：釐清生態敏感區建請中央退件

綠能業者相中在南市七股區台61線以西種電，引起地方養殖業者反彈，今天北上陳情，台南市政府晚間回應，市府建請農委會針對環境生態水質等疑義，委託第三方專業單位辦理相關調查與分析，釐清大潮溝地區設置水面型光電可能造成環境影響，必要時將建請中央退件。

台南市政府說，七股大潮溝水面型太陽光電申請案，設置容量2MW以上電業籌設案，依電業相關法規係由經濟部能源局審查，因案場位於環境敏感區域、台61以西，以及現況存在大量蚵棚等特殊狀況，市府函轉開發單位計畫書至能源局，並指出該案有諸多環境社會議題，建議請開發單位應與地方溝通，依照當前經濟部環社檢核機制，進行議題辨識做成報告，送中央審查確認通過後據以實施環社議題因應對策。

市府指出，已請能源局實質審查時，考量環境及社會議題，納入電業相關審查，確認未來太陽光電建置可能影響程度，以及評估案場是對鄰近地區影響，並敦促開發業者做好溝通協調，於開發場域前與利害關係人充分溝通，化解各界疑慮。