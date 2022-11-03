營造更友善蝴蝶生態空間 關子嶺紅葉公園今重新開放
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處近日完成相關設施維護工程，台南白河關子嶺紅葉公園今天起重新開放，邀請遊客來體驗紅葉公園生態之美。
關子嶺紅葉公園於2017年2月通過環境教育場域認證，是當地知名旅遊景點，日前休園解決多年來園區步道交錯複雜且因下雨泥土流失造成積水泥濘等問題。除運用分區砌石擋土工法作排水截流、並鋪植草皮達到固土及綠化效果，另設置休憩涼亭及景觀坐椅增加環教解說節點，近日工程大功告成。
西拉雅國家風景區管理處今天將紅葉公園重新開放，同時辦理「愛上西拉雅-與蝶共舞」蜜源植物種植活動，由西拉雅管理處處長徐振能、關子嶺社區發展協會理事長蔡宗羲、南市溫泉協會理事長林憲堂、關子嶺形象商圈理事長翁雅齡、白河街區繁榮發展促進會總幹事高清南及14家關子嶺溫泉、美食業者等，一起於紅葉公園種下2000棵蝴蝶蜜源植物，徐振能親自贈送100盆高士佛澤蘭予關子嶺業者。
徐振能說，期望關子嶺地區業者共同營造關子嶺更友善蝴蝶環境，讓民眾至關子嶺遊玩、泡湯、吃美食時，處處皆可看到蝴蝶翩翩飛舞景況。
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