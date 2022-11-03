張麗善鄉鎮巡迴一場接一場 老人團體組後援會奧援

國民黨雲林縣長候選人張麗善今天上午在大埤鄉舉行「20鄉鎮願景親履巡迴」第8站，下午至斗六老人會館參加後援會成立大會，她致詞時表示，3年多前上任，努力革新雲林縣財政紀律，包括擴大加碼發放重陽敬老金，及減債有成；斗六市長候選人林聖爵說，選舉應該選賢與能，而非只強調出身地區，情緒勒索選民。

張麗善表示，縣府連續2年擴大加碼重陽敬老金，下修發放年齡至65歲以上，並加碼發放80至89歲每人3000元，90歲以上每人6000元，百歲長者每人1萬2千元，今年有13萬4319名長者受惠。

另，長青食堂從原本66處增設至160處，服務185個村里、超過1萬2千名長者，並補助低收、中低收入戶每人每日1餐60元，一般戶30元；新擴建9所學校中央廚房，協助社區供餐，也布建163處社區照顧關懷據點，推動終生學習。

各社區活動中心、各鄉鎮老人會館陸續修繕與新建，張麗善說，未來將再爭取設立銀髮健身俱樂部，充實設施設備；而為照顧失智及獨居老人，減輕家屬照顧壓力，縣府提供長者穿戴多元智慧定位設備，透過設備即可追蹤動向，降低走失風險，並為獨居長者裝置「在宅緊急救援系統」，發生危險時按壓隨身鈕可獲及時協助。