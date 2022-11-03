鯤鯓王「平安鹽袋」今年6款亮相 擲筊比賽最大獎36萬元轟動

2022鯤鯓王平安鹽祭本月11至13日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，主辦單位今年發表6款限量平安鹽袋，今天率先曝光，外界矚目的擲筊大賽，今年除總獎金達51萬元，擲最多聖杯者可獨得36萬元，且採現場排隊不用報名費，不少人躍躍欲試。

雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府今在南鯤鯓代天府開記者會，雲嘉南風管處長陳煜川、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、台灣守護文創董事長陳仁昌、台南市政府觀旅局長郭貞慧、北門區長張政郎、晉基建設董事長廖淑芬等人與會，會場邀請北門國小鼓陣表演。

陳浚鎰、陳煜川說，今年適逢南鯤鯓代天府建廟360周年及平安鹽祭第19屆，特別設計6款平安鹽袋，雲嘉南風管處設計5款跟著王爺漫遊雲嘉南5處景點及5間廟宇，包括南鯤鯓代天府、井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮、永隆宮、蚵寮保安宮，方便遊客可按圖索驥，來趟宗教小旅行，共有1萬2千只個。

12、13日分5個時段（上午10點、11點、12點、下午1點、2點）發放，每場次發放了1款限量1200個，每人可獲得2個。

南鯤鯓代天府則設計另款圓形以大王李府千歲為造型，代表事情圓滿，共有5萬個，遊客只要參加本月12（下午1點至5點）、13日（上午8點至下午5點）擲筊比賽，就可免費獲得1個。