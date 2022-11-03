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鯤鯓王「平安鹽袋」今年6款亮相 擲筊比賽最大獎36萬元轟動
2022鯤鯓王平安鹽祭本月11至13日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，主辦單位今年發表6款限量平安鹽袋，今天率先曝光，外界矚目的擲筊大賽，今年除總獎金達51萬元，擲最多聖杯者可獨得36萬元，且採現場排隊不用報名費，不少人躍躍欲試。
雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府今在南鯤鯓代天府開記者會，雲嘉南風管處長陳煜川、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、台灣守護文創董事長陳仁昌、台南市政府觀旅局長郭貞慧、北門區長張政郎、晉基建設董事長廖淑芬等人與會，會場邀請北門國小鼓陣表演。
陳浚鎰、陳煜川說，今年適逢南鯤鯓代天府建廟360周年及平安鹽祭第19屆，特別設計6款平安鹽袋，雲嘉南風管處設計5款跟著王爺漫遊雲嘉南5處景點及5間廟宇，包括南鯤鯓代天府、井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮、永隆宮、蚵寮保安宮，方便遊客可按圖索驥，來趟宗教小旅行，共有1萬2千只個。
12、13日分5個時段（上午10點、11點、12點、下午1點、2點）發放，每場次發放了1款限量1200個，每人可獲得2個。
南鯤鯓代天府則設計另款圓形以大王李府千歲為造型，代表事情圓滿，共有5萬個，遊客只要參加本月12（下午1點至5點）、13日（上午8點至下午5點）擲筊比賽，就可免費獲得1個。
主辦單位表示，11日晚上6點起有「平安晚會」，邀請歌手翁立友、朱海君、梁文音、蕭煌奇等人演唱，安排有焰火，12日除有8本新書發表會，更有請鹽科儀，號召360名單車騎士隨同請鹽車轎經北門夕鹽段自行車道將鹽送至南鯤鯓代天府，廟前安排有藝陣表演當晚有廖瓊枝薪傳歌仔戲，13日下午在井仔腳瓦盤鹽田有「謝鹽」儀式，詳細活動訊息可上臉書「雲嘉南，好好玩！！！」查詢。
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