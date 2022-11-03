雲林土庫新北馬光二號橋落成 辦謝土典禮

雲林縣土庫鎮新北馬光二號橋有46年歷史，在道路擴寬後，橋梁顯得格外狹窄，且橋體老舊，恐影響行車安全；代表會主席張維心等人極力爭取，獲嘉邑行善團挹注230萬元重新改建，打造寬12公尺、跨度7.2公尺的美觀橋梁，副縣長謝淑亞今到場參加謝土典禮。

新北馬光二號橋位於土庫鎮雲103線道路，橫跨農田水利署管轄的路利潭分線，自1976年竣工至今已有46年歷史，早期橋體設計在道路擴寬後，已不符合現代車流量需求，張維心等人長期關注此事，媒合嘉邑行善團幫助，斥資230萬元重新改建。

土庫鎮公所表示，完工後的新北馬光二號橋，橋梁採取箱涵形式，打造寬12公尺、跨度7.2公尺的美觀、耐用橋梁，當地居民對新橋落成感到開心；這是嘉義市嘉邑行善團捐助的第625座橋梁，也是在土庫鎮捐助的第15座橋梁。