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嘉市新建盧山橋通車 當地安全新地標

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義縣市交界新建的盧山橋今天正式開放通車，橋梁於河道內不落墩、全長205公尺，沿途設置人行空間、觀景台，可以欣賞美麗風景，成為當地安全新地標。

新建的盧山橋橫跨牛稠溪、連接嘉義市區及嘉義縣民雄鄉、竹崎鄉，歷經2年興建工程，今天正式開放通車，嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠等人共同參與通車剪綵儀式，並與當地87歲耆老詹德輝手牽手行走在橋上，共同見證歷史的一刻。

黃敏惠致詞指出，舊盧山橋已有40年歷史，道路呈現90度的轉彎，常有事故發生，且橋面底部較低，大豪雨勢常會淹過橋面，新橋興建解決用路人行的安全，總工程經費達新台幣7億5000萬元，是市府指標性的重大工程。

黃敏惠表示，新建盧山橋的橋梁於河道內不落墩、全長205公尺，是高難度的建設，沿途有設置人行空間、觀景台，可以欣賞美麗的風景，為當地安全新地標。

嘉義市政府工務處表示，市府進行東義路及盧山橋改善工程，以「橋安、路安、人平安」為方針，橋梁於河道內不落墩，提升梁底高度，道路拓寬，截彎取直，道路排水設計，堤防缺口封閉，讓用路人行的安全、居住的環境安全更有保障。

嘉義 黃敏惠

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