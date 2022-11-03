台南餐飲店家認證出爐 近300店家獲衛生優良認證

台南市政府下午在南台科大辦「食品安全衛生管理體系計畫成果發表暨餐飲衛生優良店及低碳餐廳認證授證」活動，共296家「優良店家」獲得授證。市長黃偉哲肯定餐飲業者提升料理美味也重視衛生管理，市府會持續辦理餐飲衛生優良認證，突顯衛生的重要；他感謝南台科大、餐飲業者參與支持，共同努力提供優良的食安環境。

黃偉哲表示，台南美食琳瑯滿目，美食也該有良好食安把關，才能讓消費者吃得健康又安心，國內外知名景點都有發生過食安問題，要全力推動食安；未來市府會持續辦理餐飲衛生優良業者認證，並強化輔導機制，維護餐飲衛生也維持台南美食之都美名。

南台科大校長盧燈茂表示，校方秉持社會責任、6年前開始承辦食安管理分級評核工作相關認證，感謝各單位配合，感謝學校計算機中心的努力，食安官網造訪人數超過百萬。也連6年執行生局委辦「食品安全衛生管理體系」計畫，針對食品業者環境衛生、原料及貯存、員工個人衛生、廁所衛生、業者自主管理等現場輔導。

台南市餐飲多元吸引遊客前來，食品安全衛生更顯重要。衛生局指出，今年評核對象包含團膳工廠、校園學生餐廳、旅宿附設餐廳、宴席餐廳、速食業、早餐店、飲冰品、烘焙業等各式餐飲相關食品業者，「衛生優良店家」共296家，「優級」業者257家、「良級」39家。另輔導餐廳業者製作低碳菜餚並予認證，今年有140家「低碳飲食行動餐廳」，提供消費者選擇。