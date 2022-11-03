高麗菜上周一顆要價百餘元 今天賣15元大搶購

北部地區日前受奈格颱風影響多日降雨，菜價出現波動，其中「菜王」高麗菜更傳批發價與零售價一度落差近40元。北港鎮今有菜農載著一卡車高麗菜便宜銷售，每顆15元、7顆100元，吸引大批消費者搶購。

據資料顯示，高麗菜目前台北市第一果菜批發市場均價每公斤約21元；西螺果菜市場市況分析，初秋甘藍正值產期，到貨量增，不過承銷需求減弱、價格稍跌，但交易量仍居市場之冠，目前批發價每公斤上價25.4元、中價19.2元、下價10.7元，均價則為18.7元。

縣府農業處統計，雲林縣今年二期作甘藍面積456.37公頃，較去年380.19公頃增加76.18公頃，均價與去年同期相近，未有明顯波動。

今天上午北港鎮傳統市場外圍公有停車場路旁，一輛載著「堆成小山」的初秋高麗菜貨車，祭出每顆15元的低價促銷優惠；上門的消費者說「真的很便宜！」、「CP值超高！」。

消費者說，雖然外觀不盡完美，但正值產期最鮮甜，纖維軟、口感嫩，要買回家包水餃和包子，也有人直接買7顆，菜農一口價100元，吸引人群爭相採買；菜農樂觀表示，預估天氣轉涼，餐廳銷量漸增，菜價後勢看好。