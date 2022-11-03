72金牌廚師為王爺獻宴祝壽 朴子市鎮安宮五年千歲文化季

嘉義縣朴子市鎮安宮舉行5年一科祈安遶境，原神明指示廟方不擺宴王桌，螢火蟲行動義廚團72位金牌廚師，主動敬獻宴王桌，廟方再請示神明，神明應允，上午72名金牌廚師各自獻上精心料理「手路菜」，澎湃華麗菜色，信眾讚嘆。

鎮安宮五年千歲文化季五年一科的地方盛事，農曆10月6日揭開序幕，當天舉辦祈安遶境，特別增加真人藝閣車參與，繞境隊伍熱鬧非凡，鎮安宮主委蔡宜雄奉千歲指示，在每科年上午今天農曆10月10日早上8 點，舉行祝壽大典，晚上舉辦平安宴。

廟方特別邀請螢火蟲行動義廚團72名金牌廚師，前來鎮安宮為王爺獻宴祝壽，與神同樂堪稱朴子首創，朴子市長吳品叡祝壽團拜結束，與72名金牌廚師合影，感謝廚藝高超金牌廚師們，金牌廚師創作拿手好菜呈獻，增添祝壽會場不少光彩。

螢火蟲行動義廚團廚師由亞太菁英獎得主金牌大廚姚添援率領，每位主廚製作拿手好菜，捧進宮內敬獻，每道菜色都現場製作，色香味俱全，擺盤華麗，姚添援說，義廚團來自各地，由金牌主廚們各自發揮創意，展現對神明敬意。