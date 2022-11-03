聽新聞
test
0:00 / 0:00
72金牌廚師為王爺獻宴祝壽 朴子市鎮安宮五年千歲文化季
嘉義縣朴子市鎮安宮舉行5年一科祈安遶境，原神明指示廟方不擺宴王桌，螢火蟲行動義廚團72位金牌廚師，主動敬獻宴王桌，廟方再請示神明，神明應允，上午72名金牌廚師各自獻上精心料理「手路菜」，澎湃華麗菜色，信眾讚嘆。
鎮安宮五年千歲文化季五年一科的地方盛事，農曆10月6日揭開序幕，當天舉辦祈安遶境，特別增加真人藝閣車參與，繞境隊伍熱鬧非凡，鎮安宮主委蔡宜雄奉千歲指示，在每科年上午今天農曆10月10日早上8 點，舉行祝壽大典，晚上舉辦平安宴。
廟方特別邀請螢火蟲行動義廚團72名金牌廚師，前來鎮安宮為王爺獻宴祝壽，與神同樂堪稱朴子首創，朴子市長吳品叡祝壽團拜結束，與72名金牌廚師合影，感謝廚藝高超金牌廚師們，金牌廚師創作拿手好菜呈獻，增添祝壽會場不少光彩。
螢火蟲行動義廚團廚師由亞太菁英獎得主金牌大廚姚添援率領，每位主廚製作拿手好菜，捧進宮內敬獻，每道菜色都現場製作，色香味俱全，擺盤華麗，姚添援說，義廚團來自各地，由金牌主廚們各自發揮創意，展現對神明敬意。
義廚團執行長吳麗琴說，義廚團結合善心人士與廚師義煮，為神明獻宴很感動。鎮安宮說，獻宴結束後撤下來的菜色，分享信眾鄉親品嘗金牌美味。嘉義縣文化基金會董事陳俊哲拿相機，全程拍照記錄難得一見的宗教祝壽盛宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言