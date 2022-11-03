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台南永康施工開挖民宅成危房 市府協調承包商修繕和解
台南市政府工務局「永康區大灣交流道南下往復興路路口增設右轉車道工程」，因承攬廠商施工不當造成鄰近民宅塌陷。市府表示，要求施工廠商盡速完成擋土施設將已受損房屋拆除避免可能造成更大災害；廠商連日施工已於完成鋼軌樁打設、將房屋危險部分拆除。
工務局指出，這次受影響房屋兩戶，其中面東戶房屋外牆依目視已嚴重損壞，並涉及結構安全，且有坍塌可能性，為防止後續恐造成更大安全疑慮，協調屋主同意後決定先加強屋頂支撐，並將與外牆相連接結構物截斷後將外牆拆除，避免二次災害發生；後續將持續搶修擋土牆，以維道路安全。另一戶經目視檢查，為內牆及地板龜裂，無立即性危險，將委由台南市土木技師公會協助鑑定估價，房屋復舊及損害賠償部分。
工務局表示，將極積協調屋主及施工廠商達成和解，早日協助兩戶住宅完成修繕，安心居住；道路工程亦如質如實的順利完工，解決交通壅塞問題。
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