聽新聞
test
0:00 / 0:00
打造友善育兒環境 七股兒童福利服務中心今啟用
台南市政府七股兒童福利服務中心，歷經3年施工今上午落成啟用，利用原七股戶政事務所原址重建，地坪50坪，為2層樓建築，總經費約1780萬元，也是全市第12處托育家園及第12處親子悠遊館，營造更友善育兒環境。
啟用儀式邀請台南市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、七股區長顏文穗、市議員方一峰、蔡秋蘭等人與會。
黃偉哲表示，七股兒童福利服務中心，1樓設置公共托育家園，收托0歲至未滿2歲的幼兒；2樓設置親子悠遊館，提供未滿4歲幼兒及家長親子活動空間，感謝中央以及議會的幫忙。
社會局長陳榮枝說，七股兒童福利服務中心整座場館以「海的孩子」為設計主題。一樓戶外有孩子們最喜愛的沙坑，可供孩子們遊憩，公共托育家園以類似家庭照顧模式，由4名托育人員照顧12名2足月至2歲之嬰幼兒，兼顧托嬰中心及居家式托育優點。
二樓親子悠遊館，配置專業人員負責帶領各項親子活動及育兒講座，館內有可愛的大象球池並規畫豐富的主題區，分別為0至2歲遊戲空間、爬行區、學步兒探索區、2至3歲探索遊戲空間，皆特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造。至於收費每月1萬元，政府補助5500元，家長只要4500元。
黃偉哲表示，截至今年9月底，台南市0歲至未滿4歲幼兒，達4萬5110人，為因應少子化問題，市府積極在南市布建友善的育兒環境，希望讓家長在生育、養育及教育上能夠得到更多協助與支持。
親子悠遊館目前入館採線上預約，相關訊息可至社會局網站育兒資訊專區查詢，或洽詢社會局婦兒少科（06）2985085。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言